تكنولوجيا: سلسلة Galaxy Watch 6 تظهر ضمن قائمة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تصل سلسلة Samsung Galaxy Watch 6 المرتقبة عالميًا قريبًا، وذلك حين يتم الكشف عنها في حدث Unpacked القادم في سيول في 26 يوليو.

ستتألف السلسلة من ساعتين ذكيتين: Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic. وقبل إطلاقهما، تم رصد كلتا الساعتين الذكيتين على مواقع شهادات مختلفة، بما في ذلك FCC و GCF و Safety Korea.

والآن، ظهرت الساعات أيضًا على قائمة Google Play Console. وعلى الرغم من أن القائمة لا توفر الكثير من المعلومات حول الساعات الذكية القادمة، إلا أنها تكشف عن أرقام الطرازات الخاصة بكل منها. فيإتي الإصدار 40 مم من Galaxy Watch 6 برقم الطراز SM-R930، في حين أن إصدار 44 مم يظهر برقم الطراز SM-R940.

ومن ناحية أخرى، تأتي Galaxy Watch 6 Classic بحجم 42 مم مع رقم الطراز SM-R950، وإصدار 46 مم مع رقم الطراز SM-R960.

ووفقًا للتسريبات الأخيرة، ستتميز الساعات الذكية القادمة بإطارات أنحف وشاشات أكبر مقارنة بالسلسلة السابقة. كما سيتم تشغيل هذه الساعات بواسطة معالج Exynos W930، المبني على تقنية تصنيع 5 نانومتر، مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 16 جيجابايت من التخزين الداخلي.

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