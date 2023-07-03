شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جولدمان ساكس تدرس فض الشراكة مع آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الأمريكية تود فض الشراكة مع شركة آبل، وفقاً لموقع aitnews.

وكانت آبل قد تعاونت مع مجموعة جولدمان ساكس من أجل إطلاق العديد من الخدمات المالية مثل بطاقة آبل الائتمانية Apple Card التي طرحتها في الولايات المتحدة عام 2019 ثم خدمة “حسابات التوفير البنكية” المرتبطة بها، وخدمة الدفع بالأقساط Apple Pay Later التي أُطلقت في مارس الماضي.

وتُجري جولدمان ساكس الآن محادثات مع شركة أمريكان إكسبريس – أو أميكس – الأمريكية المتخصصة في الخدمات المالية لكي تحل محلها كشريك بديل لآبل.

وتشمل الصفقة إلغاء جولدمان ساكس لشراكات بطاقات الائتمان الخاصة بها كبطاقة آبل الائتمانية Apple Card والبطاقة التي تقدمها لشركة جنرال موتورز ونقلها إلى شركة أمريكان إكسبريس.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصفقة ليست “وشيكة أو مضمونة”، كما أنها تتطلب موافقة آبل لكي تُمرر، كما أشارت الصحيفة إلى أن آبل على علم بالمحادثات الجارية بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن تلك الصفقة إن تمت، فقد تؤثر في حاملي بطاقات آبل الائتمانية؛ ﻷنها تصدر من قِبل شركة ماستركارد حيث تٌقبل من غالبية تجار التجزئة في الولايات المتحدة والعالم، بينما أمريكان إكسبريس ذات انتشار أقل.

وكانت تقارير أخيرة قد أفادت بأن آبل تنوي إطلاق بطاقتها الائتمانية خارج الولايات المتحدة، وتحديدًا في الهند، وتُجري حاليًا محادثات أولية مع البنك المركزي الهندي ومصارف محلية أخرى.