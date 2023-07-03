شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق سفينة أبحاث ذكية مزودة بتكنولوجيا التوأمة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، إن السفينة "هايتون 1" أو (دلفين 1)، التي يبلغ طولها 25 متراً، أطلق عليها اسم الدلفين، الذي يعتبر حيواناً يتميز بذكاء عالٍ، ويُعرف بقدراته البصرية والسمعية الاستثنائية مشيرة إلى أنها مزودة بأحدث التكنولوجيات مثل ليدار 128 قناة 2 ميل بحري، ونظام رؤية بانورامي بالأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة، ونظام التعرف على الإشارات الصوتية حيث من شأن هذه الميزات المتقدمة أن تُمكن السفينة من تعقب أهداف صغيرة على ارتفاع نصف متر فوق الماء ضمن مسافة ميلين بحريين.
يذكر أن التوائم الرقمية هي تقنية حديثة تسمح بإنشاء نسخ رقمية طبق الأصل من اى كائن وتمكن المستخدمين من تحسين عمل الأجهزة المختلفة وتفادى الأضرار قبل حدوثها.
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