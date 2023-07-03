تكنولوجيا: الكشف عن السكوتر الكهربائي S80 Solar الذي يعمل بالطاقة الشمسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Jiangsu Snail Zhixing Technology الصينية عن السكوتر S80 Solar، وهو سكوتر كهربائي مدمج يوفر نطاقًا غير محدود، بفضل آلية توليد الطاقة الشمسية. تم عرض السكوتر الإلكتروني الجديد خلال معرض Eurobike التجاري لعام 2023.

يأتي السكوتر بتصميم يبدو أنه يتغلب على التحدي المتمثل في نقص مساحة السطح لتكامل الألواح الشمسية. ولقد تمت صميم S80 Solar Scooter بطريقة تزيد من مساحة السطح الصغيرة المتاحة للدراجة الصغيرة.

يأتي السكوتر بجزء أمامي واسع يضم الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء. ويعتبر S80 Solar Scooter أحدث سكوتر إلكتروني يستفيد من قوة الشمس من أجل القضاء على قلق النطاق أثناء التنقل.

يتطلب S80 Solar Scooter ما بين 7 و 14 ساعة من ضوء الشمس ليتم شحنه بالكامل. ويمكن لهذا السكوتر توفير ما بين 35 واط و 70 واط من الطاقة لشحن البطارية المدمجة على السكوتر ذو المظهر الفريد. وينتج عن الشحن الكامل للسكوتر نطاقًا يصل إلى 22 ميلاً (حوالي 35 كم) وهو ما يكفي لمعظم التنقلات اليومية داخل المدن.

تبلغ السرعة القصوى للسكوتر الكهربائي 15.5 ميلاً في الساعة (25 كم/ساعة).

يتضمن السكوتر ايضًا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج بالاضافة إلى لوحة رقمية جيدة التجهيز لركوب التفاصيل مثل السرعة وحالة البطارية وإشارة الانعطاف وأدوات التحكم في التطواف.

سيكلف السكوتر 1400 دولار في الولايات المتحدة لكن الشركة لم تحدد أي تاريخ رسمي لإصدار المنتج حتى الآن.

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