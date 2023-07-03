تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold5 المرتقب لن يدعم معايير IP58

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب سامسونج أنظار الكثير من المستخدمين في ترقب للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy Z Fold5، وعلى عكس التسريبات السابقة جاءت تفاصيل جديدة لتشير إلى أن هذا الإصدار قد لا يدعم معايير IP58.

ينطلق حدث “Galaxy unpacked” لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، وتعود التسريبات اليوم لتسليط الأضواء على هاتف Z Fold5 بشكل خاص.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Ice Universe” لتكشف عن عدم دعم Galaxy Z Fold5 القادم لمعايير IP58 لمقاومة الماء والأتربة.

وتختلف هذه التفاصيل عما نشر عبر “Ice Universe” خلال الفترة الماضية، حيث أشار مصدر التسريبات في السابق إلى أن سامسونج تدعم هاتفي Z Fold5 وZ Flip5 بمعايير IP58 التي تقدم للمرة الأولى في هذه الفئة.

ومن المتوقع أن يدعم Z Fold5 نفس معايير مقاومة الماء والغبار المقدمة في إصدار الشركة السابق وهي IPX8، أيضاً تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس الشاشة الداخلية المقدمة في هاتف Z Fold4 السابق.

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