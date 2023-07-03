شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القيمة السوقية لشركة أبل تصل لـ3 تريليونات دولار.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت القيمة السوقية لشركة أبل فوق 3 تريليون دولار لأول مرة، فوفقًا لتقرير صادر عن CNBC، ارتفعت أسهم أبل بما يقرب من 49٪ منذ بداية العام، وفي يناير 2022، أصبحت أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، ومع ذلك، فإنه لم يصل إلى هذا المستوى عندما أغلقت الأسواق، وهذه هي المرة الأولى التى تغلق فيها أبل - أو أى شركة أخرى - السوق بأكثر من 3 تريليون دولار.

رهانات كبيرة على شركة آبل

يبدو المستثمرون متفائلين للغاية بشأن نمو عملاق التكنولوجيا، وقال دان آيفز، كبير محللي أبحاث الأسهم ، في مذكرة إن الكثير من مستثمري وول ستريت ربما استخفوا "بشدة" بنمو شركة آبل، وأضاف: "إن الفرصة الهائلة للترقية الأساسية المثبتة حول iPhone 14 والآن تقدم iPhone 15 ذات الدورة الفائقة المصغرة مع ما يقرب من 25% من قاعدة عملاء أبل الذهبية الذين لم يقوموا بترقية أجهزة iPhone الخاصة بهم في أكثر من 4 سنوات".



خارطة طريق أبل للمنتجات المستقبلية خارطة طريق أبل للمنتجات المستقبلية في الشهر الماضي، كشفت أبل النقاب عن VisionPro ، أول نظارات حوسبة مكانية لها، لتبشر بعصر جديد من الأجهزة، وفي الأشهر الـ18 المقبلة أو نحو ذلك، يبدو أن لدى أبل جدولاً مزدحمًا بإطلاق الأجهزة الجديدة.

ويجب أن يشهد شهر سبتمبر وصول أربعة طرز جديدة من iPhone، ومن المتوقع أيضًا أن تطلق أبل الجيل الثاني من أبل Watch Urtla بالإضافة إلى Watch Series 9.

وفقًا لـ Mark German من Bloomberg، تخطط أبل أيضًا لتحديث مجموعة MacBook Pro بطرازات 13 بوصة و 14 بوصة و 16 بوصة مدعومة بمعالج M3 الجديد، وقال جورمان: "هناك أيضًا عدد قليل من المنتجات قيد التطوير المبكر، بما في ذلك إصدار الجيل الثالث من أجهزة AirPods ومعدات منزلية جديدة مثل الشاشات الذكية، بالإضافة إلى جهاز فك تشفير أبل TV بمواصفات محسنة".