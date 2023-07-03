شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور أجهزة خاصة تؤمن الاتصالات لغواصات الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في بيان صادر عن الأكاديمية البحرية الروسية: "تمكن الخبراء في معهد أبحاث الإنقاذ وتقنيات ما تحت الماء التابع لأكاديميتنا من تطوير حقيبة خاصة يمكنها تأمين الاتصالات اللاسلكية مع غواصات الإنقاذ".
وأضاف البيان :"مجموعة أجهزة الاتصال بأكملها تتسع لها حقيبة واحدة، ويمكنها تأمين اتصالات لاسلكية مستقرة ما بين الغواصات وسفن الإنقاذ، وقد زودت الحقيبة ببطارية داخلية تمكنها من العمل لست ساعات متواصلة".
وتبعا للبيان فإن الخبراء في المعهد اختبروا تقنيات الاتصالات الجديدة في مناطق القطب الشمالي البحرية، وأثبتت هذه التقنيات قدرتها على العمل بشكل ممتاز، وسيبدأ العمل على إنتاج هذا النوع المعدات لتلبية احتياجات البحرية الروسية.
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