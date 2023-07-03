تكنولوجيا: Oppo تطلق Oppo A78 4G للأسواق العالمية في 7 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Oppo قريباً هاتف Oppo A78 4G للأسواق العالمية، ولقد أشارت تفاصيل جديدة نشرت اليوم إلى أن الهاتف ينطلق بشكل رسمي في 7 من يوليو.

كشف ملصق إعلاني نشر مؤخراً عن تصميم ومواصفات هاتف Oppo A78 4G، وفي تسريبات جديدة نشرت عبر “Paras Guglani” كُشِف عن موعد إطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت عبر “Guglani” على أن هاتف Oppo A78 4G ينطلق للأسواق العالمية في 7 من يوليو، على أن يتوفر الهاتف باللون الأخضر والأسود.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف A78 4G يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يدعم الهاتف التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت، ويأتي بذاكرة إفتراضية بسعة 8 جيجا بايت رام.

أيضاً من المتوقع أن يتميز Oppo A78 4G بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر bokeh بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وينطلق بنظام تشغيل Android 13 وواجهة ColorOS 13.1.

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