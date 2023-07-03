تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم Galaxy S21 FE برقاقة معالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت سامسونج إعلان تشويقي رسمي لهاتف Galaxy S21 FE، والذي أكد على أن الهاتف ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 888.

شغل هاتف Galaxy S21 FE عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد سامسونج بشكل رسمي على خططها للإعلان عن هذا الإصدار قريباً، على أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 888 5G، التي تدعم هذا الإصدار بآداء سريع.

ومن المتوقع أن يأتي Galaxy S21 FE بأغلب المواصفات التي قدمت في الإصدار الأصلي، لذا يتميز الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD+، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تدعم سامسونج الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يضم Galaxy S21 FE بطارية بقدرة 4500 mAh ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، أيضاً تقدم العملاق الكوري هذا الإصدار قريباً بمعايير IP68، ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر.

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