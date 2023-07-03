تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد لهاتف Honor Magic V2 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Honor في 12 من يوليو الجاري للإعلان الرسمي عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V2، ولقد شاركت Honor إعلان تشويقي جديد إستعداداً للإعلان المرتقب.

تستعد شركة Honor للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بهاتف Magic V2 الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً.

ولقد جاء الإعلان التشويقي الجديد بعبارة تؤكد على أن Honor تنتقل إلى مرحلة جديدة في تطوير الهواتف الذكية القابلة للطي.

ولقد أشار “George Zhao” الرئيس التنفيذي لشركة Honor في تصريحات سابقة إلى أن هاتف Magic V2 يأتي بثورة في صناعة الهواتف القابلة للطي، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بتغييرات جذرية في التصميم.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Magic V2 يأتي بشاشة LTPO AMOLED، ومعدل تحديث 120Hz، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتعتيم عالي التردد.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الشرائح، على أن يتميز النموذج الأول برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي النموذج الثاني برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

كما يتوفر كلا النموذجين بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 5000 mAh، على أن يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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