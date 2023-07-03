شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتاة تبلغ من العمر ست سنوات تستخدم Amazon Alexa لإنقاذ حياة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أم خضعت لعملية زرع قلب في إنقاذ حياتها مرتين بفضل ابنتها وجهاز المساعد المنزلي Alexa من أمازون.

تم تشخيص إيما أندرسون، من Robroyston في غلاسكو، بأنها مصابة باعتلال عضلة القلب الضخامي قبل أن تبلغ 16 عامًا، مما يجعل عضلة القلب سميكة جدًا بحيث لا تعمل بشكل صحيح، وفقاً لصحيفة مترو.

وأخبرت ابنتها دارسي منذ صغرها بأنها تعاني من "ألم في القلب"، وعلمتها ما يجب أن تفعله إذا مرضت في المنزل.

وبقيت دارسي، البالغة من العمر الآن ستة أعوام ، هادئه وتمكنت من دق ناقوس الخطر في مناسبتين.

قالت أندرسون: "أخبرنا دارسي أن أمها تعاني من ألم في القلب، لذا فهي معروفة دائمًا أنني أعاني من مشاكل في القلب، ولقد قمت بإعداد Alexa بحيث إذا فقدت الوعي أو كنت أشعر بتوعك ، فكل ما كان عليها فعله هو أن تقول ،" Alexa ، اتصل بالمساعدة، وهذا سيتصل بأمي التي تعيش بالقرب من الزاوية، وكان عليها الاتصال بأليكسا عدة مرات، حتى أنها اتصلت بسيارة إسعاف بمفردها وفي ذلك الوقت كنت في حالة سيئة للغاية.

"أنا فخور جدًا بها، إنها نجمة رائعة".

وقالت إن عملية زرع القلب كانت تحويلية وتمكنت من الزواج من شريكها كونر في يوليو من العام الماضي، وأضافت: "منذ أن خضعت لعملية الزرع لدي حياة جديدة تمامًا الآن".