تكنولوجيا: صور حية لهاتف Galaxy Z Fold 5 تؤكد على إختفاء الفجوة الفاصلة بين الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أحدث الصور الحية المسربة لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 5 والتي تؤكد على أن الهاتف يأتي بتصميم لا يتضمن فجوة بين الشاشة.

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول هاتف Galaxy Z Fold 5 القابل للطي المرتقب إطلاقه بشكل رسمي قبل نهاية هذا الشهر.

وتوضح الصور الحية المسربة عبر “أحمد قويدر” مزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف، وبشكل خاص التغيير الذي طرأ على التصميم مع مفصل الشاشة الجديد، وأيضاً الكاميرة الخلفية.

وتؤكد الصور الحية على أن إختفاء الفجوة الفاصلة عند طي الشاشة في هاتف Galaxy Z Fold 5، وهو أكبر تغيير بين الهاتف المرتقب والإصدارات السابقة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Fold 5 بمفصل للشاشة جديد بتصميم القطرة، الذي يدعم خفض الفجوة الفاصلة بين الشاشة وأيضاً يعمل على خفض تجعد الشاشة عند الطي.

من جانب أخر تكشف الصور الحية عن تصميم الكاميرة في الهاتف التي تحاكي إصدار الشركة السابق Galaxy Z Fold 4 وتتضمن إعدادات ثلاثية، ويظهر التغيير في إعدادات الكاميرة في موقع فلاش LED، الذي يظهر في الصور الحية في الجانب الأيمن من إعدادات الكاميرة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بعدسات telephoto ودقة 10 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يضم Galaxy Z Fold 5 مكبر صوتي مع منفذ USB C في الجزء السفلي، وميكروفون، بينما يتضمن الجزء العلوي ثلاثة ميكروفونات، ومكبر صوتي أخر بنظام ستريو.

يذكر أن هذا الإصدار يضم شاشة Super AMOLED خارجية بحجم 6.2 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، بينما تأتي الشاشة الرئيسية بتقنية Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف نموذج Galaxy من معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يتوفر بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 5 يأتي بمعايير IPX7، ويضم بطارية بقدرة 4400 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

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