تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات سلسلة هواتف Xiaomi 14 المرتقبة من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي في العمل على تطوير سلسلة هواتف Xiaomi 14، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات بعض من تفاصيل مواصفات الإصدارات القادمة.

أشارت التوقعات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 14 في حدث يعقد في نوفمبر، على أن تكون من بين الإصدارات الأولى المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، والتي يعلن عنها رسمياً من كوالكوم في حدث يعقد في شهر أكتوبر.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” تفاصيل سعة البطارية والشحن في الإصدارات القادمة.

وتأتي رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 بترقية في الآداء لسلسلة Xiaomi 14، وتنقسم الأنوية في الرقاقة إلى 1 + 5 + 2، على أن تكون النواة الرئيسية Cortex-X4، و5 من أنوية Cortex-A720، و2 من أنوية Cortex-A520، كما يدعم الرقاقة كرت الشاشة Adreno 750.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 14 يضم بطارية بقدرة 4860 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

بينما يأتي هاتف Xiaomi 14 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسكي بقدرة 50W.

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