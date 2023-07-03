شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بلوحة مفاتيح Gboard على أيفون لجعل عملياتك الحسابية اليومية أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Gboard هي لوحة المفاتيح الافتراضية على نظام أندرويد، ومع ذلك، قامت الشركة أيضًا بإتاحتها على iOS لمستخدمي أيفون و iPad، من حيث الميزات، كل من إصدارات أندرويد وiOS متشابهة، كلاهما يوفر التنبؤ النصي والتصحيح التلقائي والكتابة بالإيماءات والكتابة الصوتية وخيارات التخصيص متشابهة إلى حد ما.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين الإصدارين وأحد هذه الأشياء هو أن تطبيق Gboard على iOS و iPadOS يمكنه إجراء حسابات لك، الشيء نفسه غير متوفر على أندرويد.

يحتوي تطبيق Gboard على نظام iOS على آلة حاسبة مدمجة

يأتي تطبيق Gboard على نظام iOS مزودًا بميزة آلة حاسبة مدمجة تتيح للمستخدمين إجراء العمليات الحسابية الأساسية بسرعة مثل الجمع والطرح والقسمة والضرب وما إلى ذلك، يتيح ذلك للمستخدمين إجراء عمليات حسابية متطابقة دون مغادرة التطبيق وفتح تطبيق الآلة الحاسبة حيث تكتب شيئًا ما. الشيء نفسه غير متوفر في إصدار أندرويد من تطبيق لوحة المفاتيح.

كيف تعمل ميزة حاسبة Gboard على أيفون و iPad؟

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، تحتاج إلى التأكد من تشغيلهم لأحدث إصدار من تطبيق Gboard على أجهزة Apple الخاصة بك، بعد ذلك، افتح لوحة مفاتيح Gboard في أي تطبيق أو شاشة رئيسية (تعمل الميزة في جميع التطبيقات والمواقع الأخرى بما في ذلك البحث والشاشة الرئيسية وما إلى ذلك).

ابدأ في كتابة الرقم بالرمز الرياضي، على سبيل المثال، تريد إضافة 44 و67، بعد ذلك، ستحتاج إلى كتابة 44 + 67 وسيعرض Gboard النتيجة أسفل شريط البحث (أعلى لوحة المفاتيح حيث تظهر تنبؤات الكلمة).

كما يمكنك أيضًا النقر فوق النتيجة لإدخالها في حقل النص وإرسالها أو مشاركتها مع شخص ما أو تدوينها في تطبيق الملاحظات.

لماذا لا تتوفر الميزة على أندرويد

لا يوجد مؤشر واضح على سبب قرار Google ترك هذه الميزة المهمة خارج إصدار أندرويد، ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي أيفون أو iPad وتستخدم لوحة مفاتيح Gboard، فيمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة.