شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر معاينة Windows Copilot لمستخدمى الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستطرح Windows Copilot الذي يعمل بنظام AI والذي يوفر نظرة مبكرة على المساعد الشخصي من الشركة لمستخدمين البرنامج التجريبي Insider في Windows 11 Dev Channel.

وقامت مايكروسوفت بإحضار Windows Copilot إلى Windows 11 الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر Build في وقت سابق من هذا العام. سيتم دمج Windows Copilot مباشرة في Windows 11 ويمكن الوصول إليه من شريط المهام في أي وقت.

كيفية الوصول إلى Windows Copilot

للبدء، يتعين على المستخدمين فقط النقر فوق الزر الجديد على شريط المهام (أو WIN + C) لتشغيل Windows Copilot، وسيستخدم Windows Copilot نفس حساب مايكروسوفت (MSA) أو حساب Azure Active Directory (AAD) المستخدم لتسجيل الدخول إلى Windows.

وسيظهر Windows Copilot كشريط جانبي على الجانب الأيمن من الشاشة تمامًا مثل Bing Chat، ستعمل النافذة جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع Windows Copilot في أي وقت.

في المعاينة الأولى، يمكن للمستخدمين طرح مجموعة من الأسئلة على Windows Copilot أو اتخاذ إجراءات، بما في ذلك:

- التغيير إلى الوضع المظلم.

- قم بتشغيل "الرجاء عدم الإزعاج".

- خذ لقطة شاشة.

- تلخيص موقع الويب هذا (علامة التبويب النشطة في مايكروسوفت Edge).

- اكتب قصة عن كلب يعيش على سطح القمر.

- اجعلني صورة لبركة أسماك كوي الهادئة مع وسادات زنبق.

وقالت الشركة: "يولد Windows Copilot مع Bing Chat استجابات سياقية وتحسن تجربتك في Windows، قد ترى توصيات مضمنة نعتقد أنها ذات صلة من خلال الإعلانات في Bing. سنستمر في التعلم والاستماع إلى ملاحظات العملاء".

وعند الإطلاق، قامت الشركة أيضًا بمعاينة بعض المهام الأخرى مثل النسخ / اللصق، Snap Assist، أداة القطع، التخصيص، قالت مايكروسوفت إنها لا تعرض كل ما يظهر في Build for Windows Copilot في هذه المعاينة الأولى المبكرة.

وهي تخطط لتقديم المزيد من الميزات وتحسين تجربة Windows Copilot بناءً على تعليقات مستخدمي Windows Insiders، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عملاق البرمجيات إنه سينهي دعم تطبيق Cortana المستقل الذي يعمل بنظام Windows بدءًا من أواخر عام 2023.