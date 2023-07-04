شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تطلق ميزات صحية جديدة لمجموعة منتجاتها الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مارك جورمان محلل آبل الشهير في بلومبرج، في أحدث نشرة له Power On أن آبل تعمل على ميزات صحية جديدة لمجموعة منتجاتها الصوتية، سيسمح أولها لأجهزة AirPods بإجراء اختبار السمع ودرجة حرارة الجسم، وتدعم إيربودز بالفعل ملفات تعريف مخطط الصوت، والتي يمكن لنظام iOS استخدامها لضبط إخراج سماعات الأذن لضبط فقدان السمع.

ويمكن للمستخدمين إنشاء ملفات التعريف هذه من خلال تطبيقات الطرف الثالث مثل Mimi، لذلك إذا كانت شركة آبل ستمضي قدمًا في اختبارها الخاص، فستكون هذه ميزة أخرى للشركة "Sherlocking" من مطور خارجي حسبما نقلت Engadget.

وقال جورمان إن شركة آبل تستكشف كيفية وضع وتسويق AirPods Pro كأداة مساعدة للسمع بعد أن سهلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الأمريكيين شراء خيارات بدون وصفة طبية العام الماضي.

وذكر أن الشركة عينت مؤخرًا مهندسين من ذوي الخبرة في العمل على أجهزة السمع التقليدية كجزء من تلك المبادرة، مشيراً إلى أن ميزة إيربودز الأخرى التي تعمل عليها آبل هي وسيلة لسماعات الأذن لقياس درجة حرارة جسمك.

كان مستشعر درجة الحرارة المدمج أحد الميزات التي قدمتها الشركة مع Watch Series 8 و Watch Urtla.

وبالنسبة إلى سبب قيام آبل بتكرار ميزة موجودة بالفعل في أحد منتجاتها الحالية، يمكن لجهاز الاستشعار الحصول على قراءة أكثر دقة لدرجة الحرارة من قناة الأذن من المعصم.

يحذر جورمان من أن كلا الميزتين "على بعد عدة أشهر أو حتى سنوات في المستقبل القريب"، "آبل تخطط لتحديث AirPods Pro مع علبة شحن USB-C، كل ذلك جزء من خطوة يتعين على آبل اتخاذها للامتثال لمعيار الشحن المشترك الجديد للاتحاد الأوروبي. "

أضاف جورمان أنه لم يكن يتوقع الإطلاق الوشيك لأجهزة AirPods Pro الجديدة كليًا، ذلك على الرغم من تحول USB-C، مشيرًا إلى حقيقة أن Apple قامت فقط بتحديث سماعات الأذن العام الماضي.

يمكن لمستخدمي AirPods على الأقل التطلع إلى ميزات البرنامج الجديدة التي قالت آبل إنها ستقدمها جنبًا إلى جنب مع iOS 17، وتشمل هذه الميزات الضغط على زر جديد لكتم صوت المكالمات وتحسينات على تبديل الجهاز.

رجح جورمان أن شركة آبل يمكن أن تخفض بشكل دائم سعر الجيل الثاني من AirPods إلى 99 دولارًا ، انخفاضًا من 129 دولارًا ، لجعلها أكثر تنافسية مقابل الخيارات منخفضة التكلفة من منافسيها.