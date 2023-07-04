شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعد اليابان أكثر ليونة من الاتحاد الأوروبى فى قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول قريب من المداولات، إن اليابان تميل نحو قواعد أكثر ليونة في تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) من الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلع إلى التكنولوجيا لتعزيز النمو الاقتصادي وجعلها رائدة في مجال الرقائق المتقدمة.

الهدف بحلول نهاية العام هو وضع نهج للذكاء الاصطناعي من المرجح أن يكون أقرب إلى موقف الولايات المتحدة من القواعد الصارمة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث مع وسائل الإعلام، وفقاً لموقع gadgets360.

قد يؤدي اتباع نهج ياباني أكثر ليونة إلى إضعاف جهود الاتحاد الأوروبي لوضع قواعده كمعيار عالمي، مع وجود متطلبات مثل إفشاء الشركات عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى مثل النصوص والرسومات.

يزور رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون طوكيو هذا الأسبوع للترويج لنهج الكتلة في وضع قواعد الذكاء الاصطناعي وكذلك لتعميق التعاون في مجال أشباه الموصلات.

ولم يوضح المسئول الحكومي المجالات التي من المحتمل أن تختلف فيها قواعد اليابان عن تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وصف رئيس مجلس استراتيجية الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة، الأستاذ بجامعة طوكيو، البروفيسور يوتاكا ماتسو، قواعد الاتحاد الأوروبي بأنها "صارمة للغاية"، قائلاً إنه "يكاد يكون من المستحيل" تحديد المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في التعلم العميق.

قال ماتسو، الذي يرأس أيضًا جمعية التعلم العميق اليابانية وهو مدير مستقل في مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون: "مع الاتحاد الأوروبي، لا تتعلق القضية بكيفية تشجيع الابتكار بقدر ما تتعلق بجعل الشركات الكبيرة بالفعل تتحمل المسؤولية".

ومن المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي من بين التقنيات، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية، التي تتنافس الولايات المتحدة والديمقراطيات الصناعية المتحالفة معها مع الصين على تطويرها.

وقال بريتون: "هناك أشياء تثير القلق حقًا وأعتقد أن هذه الأشياء ربما ينبغي أن تكون مصدر قلق لأي ديمقراطية".

وأضاف بريتون عن النهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي: "مع شركاء وأصدقاء متشابهين في التفكير مثل اليابان أو الولايات المتحدة، أعتقد أنه من المهم شرح ما فعلناه".

وبالنسبة لليابان، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التغلب على التدهور السكاني الذي يتسبب في نقص العمالة.

وقال المصدر إن ذلك قد يحفز أيضًا الطلب على الرقائق المتقدمة التي تخطط شركة Rapidus التي تدعمها الحكومة لتصنيعها كجزء من سياسة صناعية تهدف إلى استعادة الريادة اليابانية المفقودة في مجال التكنولوجيا.

قال الخبراء إن قوة الحوسبة اليابانية، التي تُعرّف على أنها توفر وحدات معالجة الرسومات (GPU) المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي، متأخرة كثيرًا عن الولايات المتحدة.

قال البروفيسور ماتسو: "إذا قمت بزيادة وحدات معالجة الرسومات في اليابان بمقدار 10 مرات، فمن المحتمل أن تظل أقل مما توفره شركة OpenAI".