شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعمل Apple على إجراء تخفيضات كبيرة في إنتاج Vision Pro.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن شركة آبل أجبرت على إجراء تخفيضات كبيرة في توقعات الإنتاج لسماعة الواقع المعزز الخاصة بها فيجين برو التي تم إطلاقها الشهر الماضي، نقلاً عن عدة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بعملية التصنيع.

وقالت الصحيفة نقلاً عن شخصين مقربين من Apple و Luxshare، إن الشركة المصنعة للعقود الصينية Luxshare، المجمع الوحيد للجهاز من Apple ، كانت تستعد لإنتاج أقل من 400000 وحدة من Vision Pro في عام 2024، وفقاً لموقع gadgets360.

طلبت شركة iPhone المصنعة من اثنين من الموردين المقيمين في الصين الحصول على مكونات كافية لـ 130.000 إلى 150.000 وحدة في العام الأول، حسبما ذكرت FT ، نقلاً عن اثنين من الموردين في الصين لبعض مكونات Vision Pro.

يشير كلا الإسقاطين إلى خفض كبير في الإنتاج من هدف المبيعات الداخلية السابق البالغ مليون وحدة من سماعات الرأس في أول 12 شهرًا، وفقًا للتقرير.

ذكرت فاينانشيال تايمز أن تعقيد تصميم سماعات الرأس والصعوبات في الإنتاج وراء تقليص الأهداف، وقد تم تأجيل الخطط الخاصة بإصدار أقل تكلفة من الجهاز.

سيبدأ سعر Vision Pro من 3،499 دولارًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة أغلى سماعات رأس في خط Meta لأجهزة الواقع المختلط والافتراضي.

في الأسبوع الماضي، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple علامة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، حيث يراهن المستثمرون على قدرة صانع iPhone على زيادة إيراداته حتى أثناء استكشافه لأسواق جديدة مثل كواقع افتراضي.

ارتفعت أسهم شركة آبل، وهي أيضًا الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم ، بنسبة 1.3 % لتصل إلى 191.99 دولارًا في التعاملات الصباحية يوم الجمعة.

بلغت القيمة السوقية لشركة Apple ذروتها لفترة وجيزة فوق 3 تريليونات دولار في التداول اليومي في 3 يناير 2022، قبل إغلاق الجلسة أقل بقليل من هذا المستوى.