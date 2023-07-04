شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استفاد منافسا تويتر BlueSky وMastodon من قرارات إيلون ماسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستفيد منافسا تويتر ماستودون وبلوسكاي، من قرارات إيلون ماسك الأخيرة، تقييد عدد التغريدات على تويتر والتي يمكن للمستخدمين رؤيتها في يوم واحد، بالإضافة إلى تحديد من لديهم حسابات فقط بالدخول إلى الشبكة، حيث أوقفت بلو سكاي الاشتراكات، كما شهدت شبكة ماستودون الشبيهة بتويتر تسجيل الآلاف من المستخدمين.

وفقًا لتقرير صادر عن ذا فيرج، كان على بلو سكاي - التي تدعي أنها شبكة اجتماعية لامركزية - إيقاف عمليات الاشتراك الجديدة مؤقتًا.

قالت بلوسكاي المدعومة من مؤسس تويتر السابق جاك دورسي في منشور، "سنقوم مؤقتًا بإيقاف اشتراكات بلوسكاي، بينما يواصل فريقنا حل مشكلات الأداء الحالية، سنبقيك على اطلاع دائم عندما تستأنف رموز الدعوة وظيفتها، يسعدنا الترحيب بمزيد من المستخدمين في الإصدار التجريبي قريبًا! "

وفقًا للتقرير شهدت منصة Mastodon ماستودون، المشابهة لتويتر تسجيل آلاف المستخدمين، وهي أيضًا منصة شبيهة بتويتر، شهدت أيضًا ما يقرب من 26000 اشتراك في يوم واحد.

هجرة جماعية من تويتر؟

صرح إيلون ماسك أن القيود تم تنفيذها لمنع "المستويات القصوى من تجريف البيانات" و"التلاعب بالنظام" من قبل "عدة مئات من المنظمات".

أعرب ماسك عن قلقه الجمعة الماضية بشأن التجريف المكثف لبيانات تويتر من قبل العديد من المنظمات، والتي ادعى أنها أثرت سلبًا على تجربة المستخدم.

وادعى أن الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذج لغة الذكاء الاصطناعي هي المسؤولة عن ذلك.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إنه وجد أنه من المحبط أن يضطر فريقه إلى إحضار عدد كبير من الخوادم على وجه السرعة لتلبية الطلبات المفرطة لبعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى الحصول على تقييمات مشينة.

وأعلن ماسك لاحقًا أنه سيتم تخفيف الحدود إلى 8000 للحسابات التي تم التحقق منها و800 لغير مستخدمي Twitter Blue، حدود المعدل الحالي هي 10000 و1000 و500 تغريدة في اليوم للمستخدمين الأزرق وغير الأزرق والمستخدمين المسجلين حديثًا على التوالي.