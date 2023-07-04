شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوكيا وأبل تجددان اتفاقية ترخيص 5G لعام 2017 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت نوكيا أنها وقعت اتفاقية ترخيص براءة اختراع جديدة طويلة الأمد مع شركة آبل، حيث تحل الصفقة محل اتفاقية الترخيص الحالية الموقعة في مايو 2017 والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2023، وقالت نوكيا إنها ستتلقى مدفوعات من Apple لفترة متعددة السنوات وتتوقع الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بهذه الاتفاقية الجديدة اعتبارًا من يناير 2024.
تغطي اتفاقية ترخيص البراءة الجديدة
بينما تظل شروط الاتفاقية سرية بين الشركتين، يقال إنها تغطي اختراعات نوكيا في 5G وغيرها من التقنيات، "يسعدنا إبرام اتفاقية ترخيص براءة اختراع طويلة الأمد مع Apple على أساس ودي، وتعكس الاتفاقية قوة محفظة براءات اختراع نوكيا، والاستثمارات التي استمرت لعقود في البحث والتطوير، والمساهمات في المعايير الخلوية والتقنيات الأخرى.
ومنذ عام 2000، يُزعم أن محفظة براءات اختراع نوكيا قد بُنيت على أكثر من 140 مليار يورو (152.70 مليار دولار) مستثمرة في البحث والتطوير وتضم حوالي 20 ألف براءة اختراع في بلدان مختلفة، بما في ذلك أكثر من 5500 أعلن أنها ضرورية لاتصال 5G، وفقًا للشركة، وكبراءات اختراع أساسية، يجب أن تكون مرخصة بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND).
القيمة السوقية لأبل تبلغ 3 تريليون دولار
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