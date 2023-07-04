شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوكيا وأبل تجددان اتفاقية ترخيص 5G لعام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نوكيا أنها وقعت اتفاقية ترخيص براءة اختراع جديدة طويلة الأمد مع شركة آبل، حيث تحل الصفقة محل اتفاقية الترخيص الحالية الموقعة في مايو 2017 والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2023، وقالت نوكيا إنها ستتلقى مدفوعات من Apple لفترة متعددة السنوات وتتوقع الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بهذه الاتفاقية الجديدة اعتبارًا من يناير 2024.

وأضافت أن الإيرادات المتوقعة تتوافق مع التوقعات طويلة الأجل للشركة التي تم الكشف عنها في الربع الأول. تشير التقارير إلى أن شركة Apple قامت بدفع مبلغ نقدي مقدمًا إلى Nokia وتلقت أيضًا مدفوعات أخرى من Apple على مدار فترة الاتفاقية.

تغطي اتفاقية ترخيص البراءة الجديدة

بينما تظل شروط الاتفاقية سرية بين الشركتين، يقال إنها تغطي اختراعات نوكيا في 5G وغيرها من التقنيات، "يسعدنا إبرام اتفاقية ترخيص براءة اختراع طويلة الأمد مع Apple على أساس ودي، وتعكس الاتفاقية قوة محفظة براءات اختراع نوكيا، والاستثمارات التي استمرت لعقود في البحث والتطوير، والمساهمات في المعايير الخلوية والتقنيات الأخرى.

ومنذ عام 2000، يُزعم أن محفظة براءات اختراع نوكيا قد بُنيت على أكثر من 140 مليار يورو (152.70 مليار دولار) مستثمرة في البحث والتطوير وتضم حوالي 20 ألف براءة اختراع في بلدان مختلفة، بما في ذلك أكثر من 5500 أعلن أنها ضرورية لاتصال 5G، وفقًا للشركة، وكبراءات اختراع أساسية، يجب أن تكون مرخصة بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND).

أغلقت القيمة السوقية لشركة Apple فوق 3 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 2.31٪ إلى مستوى مرتفع جديد وتجاوزت سعر 190.73 دولارًا المطلوب للوصول إلى هذا الإنجاز، وفقًا لأحدث إحصاء لأسهم CNBC، كان صانع iPhone هو أول شركة تصل إلى 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية خلال التداول اليومي في يناير 2022 ، لكنها فشلت في الوصول إلى السوق عند هذا المستوى.

القيمة السوقية لأبل تبلغ 3 تريليون دولار