شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتلقى دعما مفاجئا من جاك دورسى بعد حد قراءة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان موقع تويتر حديث المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث جعلت الشركة من الضروري على الأشخاص تسجيل الدخول إلى حساب للوصول إلى التغريدات ثم أدخلت حدًا للقراءة، وقد تلقت كلتا الحركتين الكثير من الانتقادات لكن إيلون ماسك، الذي كان موضوعًا للميمات على منصة المدونات الصغيرة، حصل على دعم مفاجئ من ناقده الطويل جاك دورسي.

أحد مؤسسي تويتر لديه رد فعل إيجابي على قيود المشاهدة على التغريدات التي يفرضها ماسك، حيث قال الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي إن إدارة تويتر مهمة صعبة، وإن الفريق يعمل بأفضل ما لديه في ظل قيود هائلة، وكتب على تويتر: "تشغيل تويتر صعب، لا أرغب في الضغط على أي شخص، أنا واثق من أن الفريق يبذل قصارى جهده في ظل القيود التي يعاني منها، وهي هائلة".

وأضاف: "من السهل انتقاد القرارات من بعيد ... وأنا مذنب بها ... لكنني أعلم أن الهدف هو أن نرى تويتر يزدهر، إنه سيفعل"، وكان دورسي يأمل كذلك في أن يبني تويتر بروتوكولات مفتوحة مقاومة للرقابة مثل Bitcoin و Nostr، "وآمل أن يفكروا في البناء على بروتوكولات مفتوحة مقاومة للرقابة حقًا مثل البيتكوين و nostr للمساعدة في تخفيف هذا العبء، بحسب ما قاله في تغريدة منفصلة.

وأعلن ماسك يوم السبت أن تويتر سيحد مؤقتًا من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميًا، وقال إن الحسابات التي تم التحقق منها ستقتصر على قراءة 6000 منشور في اليوم، ويمكن للحسابات التي لم يتم التحقق منها قراءة 600 منشور في اليوم والحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها 300 فقط في اليوم.

وأشار إلى أنه تم إدخال الحد لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات والتلاعب بالنظام من قبل الشركات التي تقوم بتطوير منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وأعلن لاحقًا أنه سيتم زيادة الحدود إلى 8000 في حالة التحقق و800 لم يتم التحقق منها و400 لم يتم التحقق منها في 2 يوليو، أعلن ماسك عن زيادة للمرة الثانية قائلاً إن الحد الأقصى هو الآن 10000 للحسابات التي تم التحقق منها، و1000 للحسابات التي لم يتم التحقق منها و 500 للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها.