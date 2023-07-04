شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. تويتر يزيد حد تحميل الفيديو على النظام الأساسى للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر لتمكين المستخدمين من تحميل فيديو مدته 3 ساعات على المنصة، تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل إيلون ماسك نفسه، ردًا على تغريدة.

ورد ماسك على الممثل الكوميدي وصانع البث الصوتي الأمريكي، تغريدة ثيو فون، "الكوميديا ​​قانونية على هذه المنصة!" نشر ليكس فريدمان، مضيف برنامج Lex Fridman Podcast، مؤخرًا مقطع فيديو له وهو يقوم بتدريب jiu jitsu مع ماسك، وعلق قائلاً: "سيكون من الرائع أن تتمكن من تحميل أكثر من 3 ساعات من مقاطع فيديو بودكاست، مع طوابع زمنية / فصول "

أجاب المسك: "قادم"، أضاف فون: "شكرًا إيلون! أخبرني عندما تكون مستعدًا لإرسال ملفات برودكاست إلى تويتر، يسعدني تقديم المساعدة".

وسمحت الشبكة في مايو 2022 لمستخدمو تويتر بلو، بتحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان على المنصة وما يصل إلى 8 جيجابايت في الحجم على النظام الأساسي، بالإضافة إلى تغيير صفحتها على تويتر بلو، ورفع حد حجم ملف الفيديو للمستخدمين المدفوعين من 2 جيجا بايت إلى 8 جيجا بايت.