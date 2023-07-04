شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف تشغيل Live Photos لتوفير مساحة تخزين بجهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم حث مالكي آيفون على إيقاف تشغيل ميزة رئيسية يمكن أن تبتلع مساحة التخزين الخاصة بهم وتجعلهم يتكبدون تكاليف إضافية.

تعمل الميزة المسماة Live Photos، على التقاط مقطع فيديو صغير في كل مرة تلتقط فيها صورة بجهاز آيفون، وهي الحيلة وراء اللقطة المثالية، حيث تتيح للمستخدم الاختيار من بين عدة إطارات صغيرة بدلاً من صورة واحدة فقط، وهي تشغل مساحة تخزين أكبر بكثير على جهازك مقارنة بالصورة العادية.

وإذا تم تشغيل الميزة بشكل دائم فقد تفكر في صرف المزيد من النقود لتخزين iCloud عندما لا تحتاج إلى ذلك.

أو قد يتم دفعك لحذف الصور الثمينة الأخرى لتحرير مساحة.

ما هي Live Photos؟

باستخدام Live Photos ، يسجل آيفون ما يحدث قبل 1.5 ثانية من التقاط صورة وبعدها.

تلتقط Live Photo تمامًا مثلما تلتقط صورة تقليدية، لذلك قد لا يدرك بعض الأشخاص أنهم يستخدمون هذه الميزة.

إذا لم يكن لأيقونة الدائرة في الجزء العلوي الأيمن من تطبيق الكاميرا - فعندئذٍ تكون الميزة قيد التشغيل حاليًا.

تكمن فائدة Live Photos في أنه نظرًا لتسجيل كل لقطة على هيئة فيديو صغير، فيمكنك المرور عبر الإطارات الفردية لتحديد صورة رئيسية مختلفة والحصول على اللقطة المثالية.

ويمكنك أيضًا إضافة تأثيرات ممتعة، مثل تأثيرات الارتداد أو الحلقة وتحرير Live Photo قبل مشاركتها مع عائلتك وأصدقائك.

على الرغم من مزاياها، إلا أن Live Photos لها جانب سلبي كبير - فهي تشغل مساحة تخزين كبيرة.

ونظرًا لأن أجهزة آيفون لا تدعم توسيع مساحة التخزين في شكل بطاقات ذاكرة، فيمكن أن تملأ بسهولة - خاصة إذا كنت تمتلك أحد الأجهزة منخفضة السعر.

تزيد خيارات التخزين الأعلى من تكاليف آيفون بشكل كبير، لذا فإن الترقية لا تأتي بثمن بخس.

لذا إذا كنت لا تستخدم Live Photos، فإن الأمر يستحق إيقاف تشغيل الميزة لتحسين مساحة تخزين جهاز آيفون الخاص بك وتوفير بعض المال الجاد لاحقًا.

كيفية إيقاف تشغيل Live Photos

لتجنب ملء وحدة التخزين الداخلية لجهاز آيفون الخاص بك ومواجهة تكاليف إضافية في المستقبل، ما عليك سوى إيقاف تشغيل Live Photos.

للقيام بذلك يوضح دعم آبل أنك تحتاج إلى التنقل من تطبيق الكاميرا والنقر فوق الزر Live Photos لإيقاف تشغيل الميزة.

تعني الشرطة المائلة عبر زر Live Photos أن الميزة متوقفة.

ومع ذلك لن يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل الميزة بشكل دائم، حيث يعمل تطبيق الكاميرا على تشغيل Live Photos تلقائيًا عند تحميلها مرة أخرى.

للاحتفاظ بالصور الحية بعيدًا عن تطبيق "الإعدادات" بهاتفك، انقر على "الكاميرا" ثم خيار "الاحتفاظ بالإعدادات".

ثم تأكد من تشغيل المفتاح الموجود بجوار Live Photo.

إذا فات الأوان وكانت سعة تخزين آيفون ممتلئة بالفعل، فلا داعي للذعر - فهناك طرق لإصلاحها.