شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تطور شاشة "ذكية" يمكن تشغيلها بدون جهاز "ماك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تقوم شركة آبل بتطوير شاشة جديدة مزودة بمعالج سيليكون مخصصة من أبل، على غرار Studio Display، ولكن، قد تتطور الشاشة الجديدة أيضًا كشاشة ذكية، وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg في رسالته الإخبارية Power On.

حيث ستكون هذه الشريحة مشابهة لشريحة A13، والتي يمكن العثور عليها داخل Studio Display، حيث يقتصر الغرض من A13 على شاشة الاستوديو على نظام الكاميرا ومكبر الصوت، وتشغيل ميزات مثل Center Stage و Spatial Audio، ومع ذلك، فإن الشريحة الموجودة داخل الشاشة الجديدة ستسمح لها بالعمل بشكل مستقل عن جهاز Mac ، مما يعني أنها يمكن أن تعمل كشاشة ذكية حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام.

ولقد تم التكهن بأن شركة آبل تعمل على شاشة LED صغيرة مقاس 27 بوصة وخليفة لشاشة أبل Pro Display XDR باهظة الثمن، ويقال إن هذه الشاشات لديها القدرة على استدعاء Siri المدمج.

ويبدو أن ميزة الشاشة الذكية التي يتحدث عنها Gurman لها أوجه تشابه مع وظيفة StandBy على iPhone ، والتي من المفترض أن تكون متاحة مع iOS 17 في وقت لاحق من هذا العام.

وباستخدام StandBy، يمكن أن تعمل أجهزة iPhone كشاشات عرض ذكية عند توصيلها وتشغيلها أفقيًا، ويمكن لـ StandBy عرض الجدول الزمني قبل الاجتماع، بالإضافة إلى التحديثات الحية للأحداث المهمة وحالة التسليم والنتائج الرياضية وغير ذلك الكثير، هناك أيضًا سهولة تحرير الأدوات في Standby ، ويمكن للمرء أيضًا اختيار مكدس ذكي.

وعلاوة على ذلك، تتيح هذه الميزة استخدام Siri بدون استخدام اليدين ، تمامًا مثل HomePod، يمكنك أن تطلب من Siri تشغيل الموسيقى وتلقي ملاحظات مرئية على هاتفك عند طرح الأسئلة، لذا، يمكنك الآن معرفة كيف يمكن استخدام Siri المدمج في الشاشات القادمة.

وكانت هناك شائعات أيضًا عن عمل أبل على شاشة ذكية مماثلة لجهاز iPad. كان من المتوقع أن يكون iPad هو أول من يحصل على وضع الاستعداد، حيث يحولها إلى شاشات ذكية عند تثبيته على حامل مغناطيسي، لكن أبل لم تعلن عن Standby لـ iPadOS.

وفقًا لغورمان، من غير المتوقع إطلاق الشاشة الجديدة حتى العام المقبل على أقرب تقدير.