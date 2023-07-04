تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Google Pixel 8 Pro تكشف عن المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور حية لهاتف Google Pixel 8 Pro الذي طال انتظاره على منصة Reddit، مما يوفر نظرة فاحصة على تصميم الهاتف وبعض المواصفات الرئيسية.

يُزعم ان هذه الصور هي النسخة النموذجية الأولى للهاتف، والتي تم الحصول عليها من فريق جوجل للاختبار والتحقق من صحة التسريبات والشائعات السابقة.

وأحد التغييرات الملحوظة في تصميم Pixel 8 Pro هو عدم وجود شعار “G” التقليدي الموجود في هواتف Pixel السابقة. وبدلاً من ذلك، يتميز الجهاز بتصميم مثير للفضول يضيف لمسة من التفرد.

تُظهر الصورة المسربة التصميم الخلفي للهاتف، وهي تكشف عن وحدة كاميرا موحدة تضم ثلاثة كاميرات. وإلى جانب الكاميرات يوجد ميكروفون وفلاش LED ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

من المتوقع أن يتيح مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء إمكانات قياس درجة الحرارة، والتي ستكون مفيدة في سيناريوهات مختلفة.

علاوة على ذلك، تكشف شاشة أداة تحميل التشغيل أن الجهاز سيكون مزودًا بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5 من سامسونج و 128 جيجابايت من تخزين SK Hynix.

ويقال إن تكوين الكاميرا يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة مقربة قادرة على التقريب حتى خمسة اضعاف.

من المتوقع إطلاق سلسلة Google Pixel 8 في وقت لاحق من هذا العام على الأرجح في شهر أكتوبر.

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