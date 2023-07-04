شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نسيت كلمة السر.. كيف تعيد ضبط ساعة أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Watch واحدة من أكثر الساعات الذكية مبيعًا، لذلك قد تضعها على معصمك، ولكن ماذا لو كان لا يعمل بشكل صحيح؟ هناك أوقات يمكن أن تواجه Apple Watch فيها مشكلات بسبب بعض الأخطاء، وقد تكون هناك أي مشكلة في الساعة، ولكن هناك حل واحد مشترك لها جميعًا - إعادة التعيين.

وأثناء إعادة تعيين Apple Watch أو أي جهاز آخر عادةً ما يُعتبر الملاذ الأخير قبل نقل الجهاز إلى متجر Apple ، يمكن أن يصلح المشكلة مع ساعتك، إذن، إليك كيفية إعادة ضبط Apple Watch.

ومن المهم ملاحظة أن إعادة تعيين Apple Watch ستزيل جميع البيانات من الجهاز، إذا كانت هناك أي بيانات أو معلومات مهمة على Apple Watch ، فقم بنسخها احتياطيًا قبل إجراء إعادة الضبط.

قم بتوصيل Apple Watch بشحن، ثم اتبع الخطوات المذكورة أدناه.

1. اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى زر الطاقة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2. اضغط مع الاستمرار على التاج الرقمي حتى تمسح كل المحتويات والإعدادات.

3. انقر فوق إعادة تعيين، ثم انقر فوق إعادة تعيين مرة أخرى للتأكيد.

4. انتظر حتى تنتهي العملية.

5. سيُطلب منك الآن إعداد Apple Watch. يمكنك إعداده كواحد جديد أو استعادة من النسخة الاحتياطية.

كيفية إعادة ضبط Apple Watch باستخدام iPhone المقترن

1. حافظ على إغلاق Apple Watch و iPhone.

2. افتح تطبيق Apple Watch على iPhone ، ثم اضغط على علامة التبويب My Watch.

3. انقر فوق عام> إعادة تعيين.

4. اضغط على محو محتوى Apple Watch وإعداداتها، ثم اضغط عليها مرة أخرى في أسفل الشاشة للتأكيد، قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور معرف Apple الخاص بك.