شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكترونى فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك ميزة التراجع عن الإرسال، إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail أو في الإصدار الخاص بسطح المكتب خلال 5 ثوانٍ من الضغط فوق زر (إرسال) Send، لذلك إذا كنت تستخدم Gmail لإجراء مراسلات البريد الإلكتروني في هاتفك أو حاسوبك، من الجيد التعرّف على ميزة (التراجع عن الإرسال) Undo Send.

تُعدّ هذه الميزة مفيدة في الأوقات التي تنسى فيها إرفاق ملف في البريد الإلكتروني، أو لاحظت أنك أخطأت في كتابة اسم شخص، أو كلمة معينة بعد الضغط فوق زر الإرسال.

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail:

1- لاستخدام ميزة (التراجع عن الإرسال) Undo Send في Gmail اتبع الخطوات التالية:

2- بعد الانتهاء من كتابة الرسالة الإلكترونية في Gmail، والضغط فوق زر (إرسال) Send.

3- بعد الضغط فوق زر الإرسال مباشرة، سيظهر إشعار أسفل الشاشة يحتوي على زر (تراجع) Undo، انقر فوقه.

ستظهر رسالتك الأصلية مرة أخرى، مما يتيح لك إجراء أي تغيير.