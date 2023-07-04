تكنولوجيا: ‏UGREEN تكشف عن جهاز بنك طاقة جديد بسعة 10000 مللي امبير وقوة 15 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة UGREEN عن أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا البطاريات المحمولة في أوروبا، وذلك من خلال اطلاق جهاز بنك الطاقة MagSafe Power Bank بسعة 10000 مللي أمبير وقوة 15 واط، ويأتي الجهاز بشكل انيق ومضغوط مصمم لتوفير شحن فعال لأجهزتك أثناء تنقلك.

يأتي الجهاز مزود بلوحة شحن MagSafe ومنفذ PD 20W USB-C ومنفذ QC 22.5W USB-A، كما انه يتيح لك شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

سواء كان لديك جهاز iPhone أو iPad أو Samsung Galaxy أو أي جهاز آخر متوافق، فإن جهاز بنك الطاقة هذا سيوفر لك الدعم.

واحدى الميزات البارزة لهذا الجهاز هي سرعة الشحن الرائعة. وتدعي UGREEN أنه يمكنه شحن هاتفك لأكثر من 50 بالمئة في 30 دقيقة فقط، مما يوفر دفعة شحن سريعة في وقت قصير.

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