تكنولوجيا: خفض إنتاج نظارات Vision Pro من أبل إلى حوالي 130000 او 150000 وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد نظارة Vision Pro من أبل واحدة من أكثر المنتجات تعقيدًا على الإطلاق. فهي تحتوي على العديد من الميزات التي يصعب ملاءمتها جميعًا في مثل هذا الجهاز الصغير. وقد أجبر هذا شركة أبل على إجراء تخفيضات كبيرة في خطط الإنتاج الخاصة بها.

فقد كان من المقرر إطلاق النظارة في أوائل العام المقبل، وكانت شركة آبل تخطط لتصنيع مليون وحدة في العام الأول. ومع ذلك، فقد طلبت الشركة الآن اثنين من الموردين المقيمين في الصين لتوفير مكونات فقط تتراوح بين 130000 و 150000 وحدة.



تستخدم النظارة عددًا من التقنيات الجديدة، مما جعل من الصعب تصنيعها. كما تفاقمت تحديات الإنتاج بسبب التأخيرات في سلسلة التوريد. ونتيجة لتخفيضات الإنتاج، من المتوقع الآن أن تبيع أبل أقل من 400000 وحدة من Vision Pro في عام 2024. ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن هدف المبيعات الأصلي، لكنه لا يزال عددًا هائلاً من الوحدات لمنتج جديد.

وبحسب ما ورد، تخطط الشركة لإصدار نسخة أكثر تكلفة من النظارة في عام 2025. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذاكانت الشركة ستكون قادرة على تحقيق أهدافها الإنتاجية لـ Vision Pro في عام 2024.

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