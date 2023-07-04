تكنولوجيا: تسريب جديد يشير إلى ان هناك تطويرات جديدة ستضيف مفاجآت إلى جهاز Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت منصة 4chan تسريب جديد فيما يتعلق بالجيل التالي من جهاز Nintendo Switch. كان هناك بالفعل عدد من التسريبات المزعومة حول Switch 2 التي تم نشرها على هذا الموقع، واعترف واحد منهم لاحقًا بأن المعلومات كانت مزيفة.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون التسريب المفترض لمجموعة أدوات تطوير Nintendo Switch 2 قد تم اختلاقه من قبل أعضاء المنصة لتصيد مستخدمي منصة أخرى، وبالتالي فإن هذه المعلومات ليست مؤكدة.

على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون المعلومات جميعها مزيفة، إلا أن التفاصيل مسلية لمشاركتها، وهناك أيضًا احتمال بعيد أن يكون بعضها صحيحًا بفضل براءة اختراع سابقة مُنحت لشركة Nintendo.



يدعي الملصق الأصلي أن مسؤول إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) الذي صادف مجموعة أدوات تطوير Nintendo Switch 2 المحتملة أثناء العمل في مطار على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن المصدر قام بفحص شخص كان يحمل حقيبة خاصة تحتوي على “جهاز كمبيوتر أفقي كبير المظهر” يُزعم أنه بحجم جهاز Xbox One.

وتم اكتشاف بطاقات عمل Nintendo بشكل مثير للريبة، مما دفع OP إلى افتراض أن Nintendo كانت خارج نطاق الأعمال المحمولة، ومن الواضح أنها لا تعرف أن مجموعات التطوير أكبر بكثير وأكثر مظهرًا من المنتجات النهائية. وذكروا أيضًا أن وحدة التحكم بالجهاز بها “عجلتا تمرير بالفارة بجوار المشغلات“.

قام مستخدمو موقع Famiboards الشهير بحذف هذا التسريب بسرعة باعتباره مزيفًا بسبب ذكر عجلات التمرير، لكن المستخدمين الموجودين على Reddit كانوا أكثر انفتاحًا على الفكرة. هذا في الغالب بسبب براءة اختراع تم منحها لشركة Nintendo في عام 2015 والتي تُظهر جهاز محمول مع عجلة تمرير يمنى ويسرى. من المحتمل أن يكون هذا شيئًا تفكر فيه Nintendo مع وحدة التحكم الأصلية في Switch.

يدعي نفس الملصق أيضًا أن مجموعة أدوات Nintendo Switch 2 المحتملة ووحدة التحكم كانت مزينة باللون الرمادي.

هذا هو الوصف الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بأن وكيل إدارة أمن المواصلات قد يكون قد ألقى نظرة جيدة على مجموعة أدوات تطوير Nintendo Switch 2 التي يتم تسليمها يدويًا إلى مطور في الولايات المتحدة.

المصدر

اعلان





