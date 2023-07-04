شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابعد عن الزحمة.. سيارة طيران كهربائية معتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "الف" للملاحة الجوية إن السيارة الطائرة التابعة لها حصلت على شهادة صلاحية طيران خاصة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، مما يعنى أنه سيُسمح للشركة باختبار السيارة على الطريق الجوى.

مدى طيران 110 ميل

السيارة الكهربائية بالكامل مع خيار الهيدروجين بسعر أعلى هى مركبة منخفضة السرعة يمكن قيادتها لمسافة تصل إلى 200 ميل على الطرق العامة، ولكن يمكن أيضًا إطلاقها عموديًا فى الهواء باستخدام يصل مدى الطيران إلى 110 أميال، وفقًا لموقع شركة ألف على الإنترنت، بحسب ما ذكر موقع nypost.



السيارة من الداخل

وتقول الشركة التى تتخذ من سان ماتيو مقراً لها، إن السيارة "طراز أ" التابعة للشركة "يمكن أن تطير إلى الأمام فوق العقبات حتى يتم الوصول إلى الوجهة المرغوبة".



السيارة الطائرة

تجنب حركة المرور

تروّج شركة ألف عن قدرة السيارة على تجنب حركة المرور، والتحليق فى أى اتجاه مع توفير "عرض سينمائى بمقدار 180 درجة زائدًا من أجل رحلة آمنة وممتعة".

يمكن للعملاء طلب السيارة مسبقًا، والتى يمكن أن تستوعب ما يصل إلى شخصين، ومن المتوقع أن تكلف حوالى 300 ألف دولار.