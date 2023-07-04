شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل رحلة صاروخ "آريان 5" الأخيرة 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية فى جويانا الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "أريان سبيس" الفرنسية تأجيل الرحلة الـ 117 والأخيرة لصاروخ "آريان 5 " المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء من "كورو" في جويانا الفرنسية، لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت "آريان سبيس" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - أنها قررت "ظرا للرياح غير المواتية على علو شاهق فوق مركز جويانا للفضاء إرجاء المرحلة النهائية من عمليات التحضير للإطلاق والتي كانت مقررة اليوم، مشيرة إلى أن أقرب موعد للإطلاق هو الغد بين الساعة 10:00 مساء والساعة 11:05 مساء بتوقيت "يو تي" وفقا لظروف الطقس المواتية.