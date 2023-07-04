شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمم المتحدة هذا الأسبوع اجتماعا عالميا لمحاولة رسم حدود الذكاء الاصطناعي وتسخير إمكاناته لتمكين البشرية، حيث تأمل الأمم المتحدة في وضع مخطط واضح للمضي قدمًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

ستجمع "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام"، التي ستعقد في جنيف يومي الخميس والجمعة، حوالي 3000 خبير من شركات مثل Microsoft و Amazon وكذلك من الجامعات والمنظمات الدولية لمحاولة نحت أطر للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت دورين بوجدان مارتن، رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات، وكالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للأمم المتحدة التي عقدت القمة: "هذه التكنولوجيا تتحرك بسرعة".

وقالت للصحفيين: "إنها فرصة حقيقية لأصوات العالم الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للالتقاء على المسرح العالمي ومعالجة قضايا الحوكمة، وعدم القيام بأي شيء ليس خيارًا، لذلك علينا المشاركة ومحاولة ضمان مستقبل مسؤول مع الذكاء الاصطناعي".

وقالت إن القمة ستدرس الأطر والحواجز الممكنة لدعم الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

يشعر الاتحاد الدولي للاتصالات ومقره جنيف أنه بإمكانه الاستفادة من تجربته في إدارة الذكاء الاصطناعي.

وتأسس الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1865، وهو أقدم وكالة في حظيرة الأمم المتحدة، حيث أسست "SOS" باعتبارها نداء الاستغاثة البحرية الدولية لرمز مورس في عام 1906 ، وتنسيق كل شيء من الترددات اللاسلكية إلى الأقمار الصناعية و 5 G.

وتريد القمة تحديد طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة المتأخرة للأمم المتحدة في قضايا مثل الصحة، والمناخ، والفقر، والجوع، والمياه النظيفة.

قال بوجدان مارتن إن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية أو إدخال تحيزات على العرق أو الجنس أو السياسة أو الثقافة أو الدين أو الثروة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "يمكن أن تساعد هذه القمة في ضمان أن يرسم الذكاء الاصطناعي المسار الذي يفيد البشرية".

في حين أن أنصار الذكاء الاصطناعي يشيدون بالتكنولوجيا وكيف يمكن أن تغير المجتمع، بما في ذلك العمل والرعاية الصحية والأنشطة الإبداعية، يشعر الآخرون بالقلق من قدرتها على تقويض الديمقراطية.

أصبح ChatGPT ضجة كبيرة على مستوى العالم منذ إطلاقه أواخر العام الماضي لقدرته على إنتاج محتوى شبيه بالبشر، بما في ذلك المقالات والقصائد والمحادثات من موجهات بسيطة.

لقد أدى إلى انتشار كبير في محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما جعل المشرعين يتدافعون لمحاولة معرفة كيفية تنظيم مثل هذه الروبوتات.

أعطى خوان لافيستا فيريس، كبير علماء البيانات في Microsoft AI For Good Lab ، مثالاً على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي "لجعل عالمنا مكانًا أفضل".