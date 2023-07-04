شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تواجه تحقيقات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى فى الأشهر القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مايكروسوفت تحقيقا في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في الأشهر المقبلة بعد المناقشات مع هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي، لتجنب مثل هذه الخطوة التي يبدو أنها قد وصلت إلى طريق مسدود، وفقاً لأشخاص مطلعون على الأمر.

وجدت Microsoft ، التي تم تغريمها 2.2 مليار يورو في العقد الماضي بسبب ممارسات تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معًا، نفسها في مرمى الاتحاد الأوروبي بعد شكوى من Salesforce تطبيق المراسلة الخاص بمساحة العمل Slack في عام 2020.

وأضافت Microsoft Teams إلى Office 365 في عام 2017 مجانًا، واستبدل التطبيق في النهاية Skype for Business، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

وزعمت Slack أن منافستها قامت بشكل غير عادل بدمج الدردشة في مكان العمل وفرق تطبيقات الفيديو في منتج Office الخاص بها.

وبدأت مايكروسوفت محادثات مع المفوضية الأوروبية العام الماضي في محاولة لدرء تحقيق، وعرضت مؤخرًا خفض سعر منتج Office الخاص بها بدون تطبيق Teams.

وقال الأشخاص إن المفوضية الأوروبية كانت تسعى إلى خفض أكبر للأسعار مما عرضته شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة.

ورفض المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي التعليق.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: "نواصل التعاون مع اللجنة في تحقيقها ونحن منفتحون على الحلول العملية التي تعالج مخاوفها وتخدم العملاء بشكل جيد".