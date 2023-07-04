تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Realme GT Neo6 مع معالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة realme تستعد لإطلاق هاتف GT Neo6، خليفة GT Neo5 الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام. وبفضل مصدر OnLeaks، لدينا الآن المجموعة الأولى من التسريبات المصورة التي تعرض تصميم الهاتف.

تُظهر الصور تصميمًا خلفي شفاف، والذي يشمل إعداد ثلاثي للكاميرا مع فلاش LED. وعلى غرار الاصدار السابق، يوجد فاصل LED حول شعار Snapdragon، والذي يعرض علامتي “Snapdragon 8 Gen 2” و“SUPERVOOC”.



يأتي المعالج Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية تصنيع 4 نانومتر مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 740. علاوةً على ذلك، تمتزج وحدة الكاميرا بسلاسة مع منحنيات الهاتف، مما يضفي عليها مظهرًا متميزًا.

يأتي زر الطاقة وأزرار التحكم في الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز، بينما يتم وضع شعار realme بشكل متماثل فيالجزء السفلي من الخلف، بما يتماشى مع وحدة الكاميرا.

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