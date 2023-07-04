تكنولوجيا: أبل ستطرح حافظة AirPods Pro بمنفذ USB-C إلى جانب مجموعة iPhone 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المحتمل أن تصدر شركة أبل حافظة شحن USB-C لأجهزة AirPods Pro عند إطلاق مجموعة iPhone 15 هذاالخريف، وذلك وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg.

قال غورمان في نشرته الإخبارية Power On، إن التحول يتماشى مع نفس التبديل من منفذ Lightning إلى USB-C الذي منالمتوقع أن يحدث مع سلسلة iPhone 15 هذا العام.

كما قد أفاد محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo في شهر مارس أن شركة أبل ستطلق الجيل الثاني من AirPods Pro مع حافظة شحن USB-C في وقت لاحق من هذا العام. وقال Kuo إنه من غير الواضح ما إذا كان من المقرر إجراء أي تغييرات أخرى في الأجهزة على AirPods Pro في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالبرنامج، قال غورمان إن شركة أبل تطور ميزة جديدة لاختبار السمع لأجهزة AirPods Pro مصممة لاكتشاف مشكلات السمع المحتملة. وقال مراسل بلومبيرج إن ميزة اختبار السمع الجديدة، والتي ستأتي مع ميزات AirPods الأخرى التي تصل كجزء من iOS 17، ستشغل نغمات وأصواتًا مختلفة للسماح لأجهزة AirPods بتحديد مدى جودة سماع الشخص.

بالنظر إلى المستقبل، قال غورمان أيضًا ان الشائعات السابقة بأن أبل تعمل على تطوير أجهزة استشعار صحية إضافية للأجيال القادمة من AirPods. أحدهما هو القدرة على قراءة درجة حرارة الجسم من قناة الأذن، وهي طريقة يعتقد أنها أكثردقة من قراءة درجة الحرارة من المعصم، وهو ما تفعله Apple Watch Series 8 و Ultra أثناء نوم المستخدمين.

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