تكنولوجيا: إستعراض لأجهزة الراوتر ASUS ZenWiFi XT9 وRT-AX59U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت أجهزة الراوتر المقدمة من ASUS شعبية كبيرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن شركة Asus إنتقلت إلى مستوى جديد في تطوير أجهزة راوتر بآداء فائق مع جهاز الرواتر ASUS ZenWiFi XT9 ومقوي الإشارة RT-AC59U.

جهاز راوتر Asus RT-AX59U

يسعى الكثير من الأشخاص لمعالجة مشكلة عدم التغطية المثالية التي تقدم من أجهزة الراوتر في المساحات الكبيرة من المنزل، لهذا طورت Asus جهاز راوتر Asus RT-AX59U بشكل خاص لتعزيز وتقوية الإشارة.

ويمكن لجهاز Asus RT-AX59U أن يدعم تغطية مثالية لأجهزة المنزل، أو الكاميرات الخارجية، كما يعزز أيضاً الإتصال بمستوى ثابت مع دعم نطاق ترددي 2.4GHz وأيضاً 5GHz.

التصميم والآداء

يتميز جهاز الراوتر Asus RT-AX59U بتصميم عصري عالي الجودة، كما يدعم تصميم الجهاز التثبيت في الوضع الرأسي، أو أيضاً التعليق على الحائط.

كما يتميز تصميم الراوتر بإختيارات في منافذ تتضمن منفذ USB 2.0، وRJ45، ومنفذ RJ45 الذي يدعم Gigabits في LAN، كما يضم 3 من منافذ USB 3.2 Gen 1، ومنفذ USB 2.0.

ومع هذه الإختيارات في المنافذ يمكن لجهاز Asus RT-AX59U أن يقدم الدعم الجيد للمستخدم كشبكة للتخزين وأيضاً مع الطابعات.

ويضم الجهاز ثلاثة من المنافذ لشبكة الجيجا، كما يدعم هذا الجهاز أيضاً 2 في 2 عند 2.4GHz مع WiFi 6 بسرعة تصل إلى 574 ميجابت في الثانية، أو 3603 ميجابت في الثانية مع نطاق ترددي 5GHz.

أيضاً يهدف جهاز الراوتر Asus RT-AX59U بشكل رئيسي إلى تعزيز نطاق التغطية لشبكات الإنترنت في مساحات كبيرة في المنزل، بشكل خاص في الأماكن التي يواجه فيها المستخدم ضعف في تغطية شبكات الإنترنت.

كما يتميز هذا الإصدار بتقنية AiMesh، وهي تقنية مثالية لدعم المستخدم بميزة توافق الجهاز مع جميع أجهزة الراوتر المتاحة، وتشمل هذه الميزة الإصدارات القديمة من أجهزة الراوتر، وأيضاً يتوافق مع الأجهزة التي تدعم تقنية WiFi 5.

ويمكن من خلال هذه الميزة ضبط شبكة واحدة في المنزل بالأجهزة المتاحة للمستخدم، للحصول على تغطية في نطاق أوسع ولعدد أكبر من الأجهزة.

إعدادات الجهاز

يتوفر للمستخدم إثنان من الإختيارات لضبط إعدادات جهاز RT-AX59U، حيث يتاح ضبط الإعدادات عبر المتصفح، أو عبر تحميل تطبيق الهاتف الخاص بضبط الإعدادات.

ويعد إختيار تطبيق الهاتف الإختيار المرشح لك، حيث يدعم المستخدم بتجربة سلسة في ضبط الإعدادات بآداء سريع لا يتخطى 3 إلى 4 دقائق، أيضاً يتوفر التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS.

من جانب أخر يعمل التطبيق على دمج شبكات 2.4GHz و5GHz بشكل تلقائي في شبكة واحدة، لكن الإختيار الأفضل لدعم المستخدم هو فصل الشبكات من خلال الإعدادات، حيث يمكن للشبكة المميزة بنطاق ترددي 2.4GHz أن تدعم الأجهزة المتصلة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بآداء جيد في مهام التصفح.

بينما يمكن لشبكة 5GHz أن تقدم الدعم الأفضل للمستخدم عند إتصال منصات الألعاب مثل PS5، كما تدعم هذه الشبكات أجهزة الحاسب بالآداء المطلوب.

كما تعد شبكة 5GHz الإختيار الأفضل في مهام المنافسة في الألعاب على شبكة الإنترنت، وأيضاً في مهام البث، أو بعض الوسائط التي تتميز بآداء مكثف وثقيل يحتاج إلى شبكات 5GHz.

مميزات أخرى في البرنامج

يقدم البرنامج بعض المميزات الأخرى للمستخدم لضبط إعدادات RT-AX59U بالآداء المطلوب، ومن بين هذه المميزات “التحكم الأبوي” وهي ميزة رائعة لدعم المستخدم في تهيئة الجهاز لمراقبة الأجهزة المتصلة الخاصة بالأطفال بشكل خاص، مع إمكانية تحديد سرعة آداء الشبكة مع أجهزة الأطفال المتصلة، وأيضاً مراقبة الأطفال، يوجد أيضاً إختيار في البرنامج “للزائر”.

جهاز ASUS ZenWiFi XT9

إذا أردت الحصول على جهاز راوتر بآداء ممتاز في التغطية وسرعة الآداء، فإن جهاز ASUS ZenWiFi XT9 هو الإختيار الأمثل، حيث يعد الأعلى في الآداء بين أجهزة الراوتر المقدمة من Asus.

التصميم والآداء

يتميز ZenWiFi XT9 بعدد 6 من الهوائيات المدمجة داخل الراوتر، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6، أيضاً يعد هذا الجهاز Tri-Band حيث يدعم 2.4 GHz، واثنان من 5 GHz.

أيضاً يتميز الجهاز بدعم تغطية تصل إلى 5700 قدم مربع أو ما يصل تقريباً إلى 530 متر مربع، لذا سيدعم الجهاز تغطية في نطاق واسع جداً.

ويدعم جهاز الراوتر أيضاً تقنية AiMesh لذا يمكن إضافة أجهزة تتصل بجهاز ZenWiFi XT9 مثل إتصال مقوي الإشارة RT-AX59U أو إصدارات قديمة لتغطية في نطاق أوسع بآداء أكثر كفاءة.

ويضم ASUS ZenWiFi XT9 عدد من المنافذ تشمل RJ45 لشبكة 2.5G لدعم WAN، ومنفذ RJ45 لشبكات Gigabits لدعم LAN، هذا إلى جانب 3 منافذ USB 3.2 من الجيل الأول.

الإعدادات

توفر Asus لجهاز ASUS ZenWiFi XT9 نفس الإختيارات في الإعدادت حيث يمكن إعداد الأجهزة عبر المتصفح أو التطبيق الخاص بالجهاز على منصة الأندوريد وiOS.

ويأتي الجهاز ببروتوكول الحماية WPA3 لحماية الشبكة، هذا إلى جانب تقنية AiProtection Pro المدعومة من Trend Micro والتي تقدم أدوات متقدمة للرقابة، ويمكن لهذه المميزات أن تقدم حماية كاملة لجهاز الراوتر والأجهزة المتصلة، أيضاً في حالة إتصال أحد الأجهزة التي تتضمن برمجيات خبيثة تعمل الشبكة بشكل تلقائي على حظر الجهاز.

البرنامج يقدم أيضاً نظام شبكة “الزائر”، إلى جانب إعدادات للتحكم الأبوي في أجهزة الأطفال المتصلة بجهاز الرواتر، ولمراقبة أكثر كفاءة.

أيضاً لآداء أسرع تقدم الشركة نظام “ASUS Instant Guard” الذي يتيح للمستخدم الإتصال الآمن والسريع بنقرة واحدة بشبكة الإنترنت الخاصة بالمستخدم من أي مكان عبر مسار VPN مشفر وآمن بأعلى معايير الخصوصية.

دمج أجهزة ASUS ZenWiFi XT9 وRT-AX59U

يمكن للمستخدم دمج أجهزة الراوتر ASUS ZenWiFi XT9 وRT-AX59U في شبكة واحدة متكاملة تدعم المستخدم بتغطية في نطاق أوسع، مع ثبات في الآداء، هذا إلى جانب الكثير من الإمكانيات، لذا فإن Asus نجحت في هذه الإصدارات في تطوير أجهزة راوتر بآداء ممتاز في دعم المستخدم.

0.00 إنتقلت شركة Asus إلى مستوى جديد في تطوير أجهزة الراوتر مع أجهزة ASUS ZenWiFi XT9 وRT-AX59U التي تقدم آداء ممتاز لتغطية الشبكات في نطاق واسع وأفضل معايير الحماية. 9.0/10 الإيجابيات دعم تقنية WiFi 6

تغطية مثالية في نطاق واسع

أفضل مستوى من معايير التشفير والحماية

برنامج يقدم إعدادات سريعة وتحكم أكثر كفاءة

دعم لنطاقات 2.4GHz و5GHz السلبيات لا تدعم Wi-Fi 6E

مستوى تسعير مرتفع

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