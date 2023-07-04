شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يضاعف لياقته البدنية: "أحتاج إلى المزيد من التدريب'' قبل مواجهة زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المصارع الكندي ومقاتل UFC، جورج سانت بيير، في تغريدة بتاريخ 3 يوليو، إنه كان لديه "جلسة تدريب رائعة" مع ماسك، و podcaster Lex Fridman، وفنان الدفاع عن النفس جون Danaher.

نشر سانت بيير صورة لما يبدو أنه الرجال الذين يرتدون ملابس التمرين ، لكنه لم يحدد متى وأين عقدت الجلسة.

غرد ماسك حول الجلسة: "ممتع حقًا! الاستنتاج الواضح هو أنني بحاجة لمزيد من التدريب".

يعد تجنيد مدربين محترفين مثل St-Pierre و Danaher خطوة كبيرة لماسك، الذي قال سابقًا إنه لم ينجح أبدًا.

جاءت مباراة ماسك المحتملة مع زوكربيرج من خلال سلسلة أحداث غريبة، حيث بدأ كل شيء عندما قال ماسك مازحًا في 20 يونيو إنه سيكون "مستعدًا لمباراة في القفص" مع زوكربيرغ المحب للجوجيتسو لتسوية لحومهم في الحلبة - على الرغم من تحذيره من قبل مستخدم Twitter من أن مؤسس Meta كان يبدو لائقًا مؤخرا، وفقاً لموقع businessinsider.

ثم استجاب زوكربيرج لتحدي ماسك في 21 يونيو، وكتب ثلاث كلمات في قصة على Instagram: "أرسل لي الموقع".

منذ ذلك الحين، أطلق المسك العديد من النكات حول فرصه في الحلبة، وكتب على موقع تويتر في 21 يونيو أن لديه "حركة عظيمة" واحدة تسمى "الفظ"، ستشمل هذه الخطوة ببساطة أن يتخبط ماسك على خصمه ولا يفعل شيئًا آخر.

إلى جانب التدريب مع St-Pierre و Danaher ، أجرى ماسك أيضًا "جلسة تدريبية مرتجلة" منفصلة مع Fridman ، وفقًا لتغريدة podcaster المؤرخة في 27 يونيو، وتضمنت تغريدة فريدمان صورًا لمسك وهو يمارس حركات الإزالة على حصيرة.

ومن المحتمل أن يكون كل هذا التدريب على فنون الدفاع عن النفس من جانب ماسك مفيدًا، نظرًا لأن زوكربيرج قد فاز بميداليات للتنافس في مباريات جيو جيتسو.

من غير الواضح متى ستحدث معركة قفص الملياردير هذه، على الرغم من أن ماسك قد اقترح "Vegas Octagon"، أحد أفضل أماكن القتال في UFC، وكولوسيوم روما القديم.

لم يرد ممثل عن Georges St-Pierre على الفور على طلب للتعليق من Insider.