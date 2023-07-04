شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة هواوى الذكية القابلة للارتداء هدايا مثالية للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد أجهزة هواوى الذكية القابلة للارتداء بجميع مميزاتها، هى هدايا مثالية لجميع أفراد أسرتك وأصحابك ليكون عيد مميز، خيث سيقدر الناس ذلك أكثر إذا كانت هداياك تتناسب مع أسلوب حياتهم.

وهذا ما سيظهر لهم أنك قد فكرت فيهم. لكن كيف تختار الهدايا المناسبة للجميع؟ في عام 2023، عندما يصبح الجميع مواكبين لتكنولوجيا العصر، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تمزج الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بين التكنولوجيا والأناقة والوظائف في حزمة صغيرة مريحة تناسب أسلوب حياة الجميع بغض النظر عن أعمارهم. لذلك، سنساعدك في العثور على الهدايا المثالية التي تناسب أذواق الجميع. سواء كنت تبحث عن هدية لنفسك أو لعائلتك أو لأصدقائك أو لزملائك، فإليك بعضًا من أفضل الاختيارات من تشكيلة Huawei القابلة للارتداء لجعل هذا العيد لا يُنسى حقًا.

HUAWEI WATCH Buds

إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد ما إذا كان يجب عليك شراء ساعة ذكية أو زوج من سماعات الأذن اللاسلكية كهدية، فلماذا لا تذهب لكليهما؟ نقدم لك سماعات HUAWEI WATCH Buds، وهي مزيج مذهل من الجماليات الكلاسيكية والتكنولوجيا الذكية التي تجمع بين سماعات الأذن والساعة في جهاز واحد مناسب. يحتفظ تصميمه الأنيق والمدمج بالأناقة والميزات الذكية لساعات Huawei الذكية الأخرى، بينما يمنحك أيضًا ميزة إضافية لسماعات الأذن التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على إلغاء الضوضاء الموجودة أسفل قرصها. يوفر لك عناء حمل سماعات أذن منفصلة في جميع الأوقات. علاوة على ذلك، تبدو سماعات الأذن جيدة بشكل مدهش للمكالمات والموسيقى. لذلك، مع سماعات HUAWEI WATCH Buds، يمكنك الاستمتاع بأغانيك المفضلة وحضور المكالمات وتتبع التدريبات ومراقبة صحتك والبقاء على اتصال جميعًا في نفس الوقت.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3

هذه ساعة ذكية تمزج بسلاسة بين الأناقة والذكاء. وهذا ما يجعلها الهدية المثالية لأي شخص يقدر الساعة الذكية الأنيقة ذات الميزات المتطورة. تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتصميم أنيق يتميز بقرص دائري وشاشة كبيرة ومشرقة مقاس 1.43 بوصة. كما تتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى 14 يومًا بشحنة واحدة. لكن السحر الحقيقي يكمن في قدرات تتبع الصحة واللياقة البدنية. يوفر SpO2 والنوم والإجهاد المستمر، في الوقت الحقيقي، والدقيق، ومراقبة لإدارة الصحة على نطاق أوسع. كما أنه يدعم ميزات الصحة واللياقة البدنية الشخصية، بما في ذلك AI Running Coach. لذلك، سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية الذين يتجاوزون الحدود أو شخصًا يحب ببساطة مراقبة رفاهيتهم، يمكن لهذه الساعة أن تحقق أداءً جيدًا بشكل مذهل. في هذا العيد، قم بإهداء ساعة HUAWEI WATCH GT 3 لأحبائك، أو الأفضل من ذلك، لنفسك.

HUAWEI Band 8

يعد HUAWEI Band 8 مزيجًا مثاليًا من الأناقة والوظائف للفرد سريع الخطى والمهتم بالصحة. وبفضل تصميمه الأملس وخفيف الوزن، فإنه يتناسب تمامًا مع معصمك ويصبح جزءًا من نمط حياتك. يأتي بشاشة AMOLED ملونة مقاس 1.47 بوصة مع حواف ضيقة للغاية. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمظهر. يوفر هذا الجهاز القابل للارتداء مراقبة للنوم ومعدل ضربات القلب للتأكد من أنهم مرتاحون جيدًا ومستعدون للتحدي التالي. تضمن ميزات مراقبة معدل ضربات القلب و SpO2 أنك دائمًا على اطلاع على استجابات جسمك للتحديات التي تلقيها عليه. ومع ما يصل إلى أسبوعين من عمر البطارية، فإن الأمر يشبه وجود مساعد شخصي على معصمك يكون دائمًا على استعداد للمساعدة، سواء كنت بحاجة إلى تتبع أهداف اللياقة الخاصة بك، أو مراقبة صحتك، أو حتى التحقق من الطقس.

ها أنت ذا! ثلاثة إكسسوارات تقنية رائعة تُعد بمثابة هدايا العيد المثالية لكل شخص تقريبًا في حياتك. علاوة على ذلك، كل هذه الأجهزة القابلة للارتداء متوافقة مع أجهزة Android و iOS. لذلك، لا يهم الهاتف الذي يستخدمه أحبائك؛ يمكنهم جميعًا الاستمتاع بذهول هذه الأجهزة الذكية القابلة للارتداء دون أي مشكلة. لذا، انطلق، جهز هداياك، واجعل هذا العيد رائعًا.



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