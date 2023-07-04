تكنولوجيا: هاتف iQOO 11S ينطلق في السوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 200W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف iQOO 11S بشكل رسمي اليوم في السوق الصيني بسعة تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج، ورقاقة Snapdragon 8 Gen 2، وسعر يبدأ من 526 دولار.

يتميز هاتف iQOO 11S بشاشة E4 AMOLED مسطحة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 2K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ونسبة سطوع 1800 nit.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تضم الشاشة كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة مستشعر 16 ميجا بيكسل.

ويتميز iQOO 11S بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر Sony IMX866 VCS رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ودعم للتثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait، وتدعم الكاميرة رقاقة V2.

ويعد هذا الإصدار من الفئة المميزة مع معالج Snapdragon 8 Gen 2، ودعم معايير UFS 4.0 في السعة التخزينية التي تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

كما يدعم الهاتف نظام تبريد VC، ويضم بطارية بقدرة 4700 mAh، على أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 200W.

وينطلق iQOO 11S بنظام تشغيل Android 13، كما يتميز بمحرك X-Axis، ويدعم الهاتف تقنية WiFi-7، والبلوتوث، وNFC، وGPS، والإتصال بشبكات 5G.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 526 دولار، كما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 665 دولار، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأزرق مع إصدار خاص “BMW”.

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