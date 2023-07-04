تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم هاتف Nothing Phone (2) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مقطع فيديو نشر على منصة اليوتيوب عن تصميم هاتف Nothing Phone (2) المرتقب مع بعض التفاصيل حول مميزات هذا الإصدار.

إستعرضت قناة “MKBHD” على منصة اليوتيوب هاتف Nothing Phone (2) والتغييرات التي طرأت على الهاتف مقارنة بهاتف الشركة السابق Phone (1).

وتؤكد الصور المسربة على تغيير بسيط في أبعاد الإصدار الجديد ولغة التصميم الخاصة بالهاتف، وبين التغييرات الواضحة في تصميم الإصدار الجديد إنحناء بسيط في الجزء الخلفي من الهاتف، بينما يأتي الهاتف بتصميم مسطح في الشاشة.

كما تظهر إضاءة Glyph LED في الجزء الخلفي بتخطيط عام يحاكي إصدار الشركة السابق، إلا أن مسار الإضاءة يأتي بتصميم مختلف، كما تختلف مهام الإضاءة في الإصدار الجديد.

ولقد تتضمن الإصدار السابق عدد 12 منطقة لإضاءة LED والتي يتم التحكم فيها عبر البرمجيات، بينما ترتفع أجزاء إضاءة LED إلى 33 جزء في هاتف Phone (2).

وتضم الجهة الخلفية عدد 16 من شرائط LED المقوسة في الوسط إلى اليمين، كما يجلب شريط LED مجموعة من المميزات والذي يدعم العمل كمؤشر للحجم، ومؤقت للعد التنازلي كما سيدعم تطبيق Uber في المستقبل، ولقد أكد MKBHD على إمكانية تخصيص الإضاءة في شرائط LED لبعض التطبيقات.

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