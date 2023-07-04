تكنولوجيا: سماعة iQOO 1 اللاسلكية تدعم عزل الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت iQOO اليوم سماعة iQOO 1 اللاسلكية في السوق الصيني بتصميم يحاكي AirPods Pro ودعم عزل الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل.

تتميز سماعة iQOO 1 اللاسلكية بتصميم يتميز بساق مع رأس من السيليكون على غرار سماعة AirPods Pro اللاسلكية، كما تتوفر السماعة بإصدار خاص “BMW Motorsport” يتميز بشرائط بألوان الأحمر، والأسود والأزرق.

وتأتي سماعة iQOO 1 بتصميم يدعم مقاومة رذاذ الماء والغبار بمعايير IP54، كما تضم السماعة محرك ديناميكي بحجم 12.2مم.

أيضاً تدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء الذكية بقدرة 49 ديسيبل، كما تتضمن السماعات 3 ميكروفونات لتعزيز جودة ووضوح الصوتيات في المكالمات.

وتأتي السماعة بتقنية “aptX Lossless” لآداء ثابت للإشارة، مع نمط إستجابة سريع عند 52 مللي ثانية، كما تم ضبط الآداء الصوتي في السماعة عبر “Golden Ears Acoustic” لدفع صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد، وأيضاً دعم تسجيل صوتي ثلاثي الأبعاد.

أيضاً تضم السماعة بطارية بقدرة 420 mAh التي تقدم عمر شحن يصل إلى 42 ساعة من التشغيل مع حافظة الشحن، بينما تقدم السماعة بشكل مستقل عمر شحن 10.5 ساعات.

سماعة iQOO 1 تدعم ميزة الإتصال المزدوج، وتدعم ميزة “find my earbuds” لتحديد موقع السماعة بشكل سريع، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بسعر 55 دولار.

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