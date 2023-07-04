شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات تويتر تمنع ظهور التغريدات فى نتائج بحث جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تستطيع Google عرض التغريدات والصفحات من Twitter في نتائج البحث بشكل فعال كما تفعل عادةً بسبب التغييرات في Twitter، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى The Verge.

وقالت لارا ليفين المتحدثة باسم الشركة: "نحن ندرك أن قدرتنا على الزحف إلى تويتر دوت كوم محدودة مما يؤثر على قدرتنا على عرض التغريدات والصفحات من الموقع في نتائج البحث وتتحكم مواقع الويب في ما إذا كان بإمكان برامج الزحف الوصول إلى محتواها".

وخلال الأيام القليلة الماضية، أجرى Twitter بعض التغييرات الرئيسية على مستوى رؤية التغريدات على الموقع تحديدا الجمعة الماضية وبدأت في منع المستخدمين غير المسجلين من تصفح التغريدات، ويوم السبت، أدخلت قيودًا "مؤقتة" على عدد التغريدات التي يمكن للأشخاص قراءتها في اليوم، وبالنظر إلى تصريح ليفين، يبدو أن التغييرات كان لها بعض التأثير على كيفية زحف Google إلى Twitter أيضًا.

وفي ملاحظاتي غير العلمية، رأيت عددًا أقل بكثير من نتائج البحث التي تتضمن مجموعة من التغريدات حول بحث معين، ونتيجة البحث الوحيدة التي تظهر واحدة متسقة بالنسبة لي هي "البيت الأبيض" (بدون علامات اقتباس)، قارن موقع Search Engine Land عناوين URL المفهرسة على Twitter في بحث Google بين الجمعة والاثنين، وتشير النتائج بالتأكيد إلى حدوث شيء ما في يوم الجمعة حيث رأى المنشور أن Google فهرست 471 مليون نتيجة لـ "site: تويتر دوت كوم"، ولكن يوم الاثنين كان على طول الطريق إلى 180 مليون.

ونظرًا لأن حدود معدل Twitter على التغريدات من المفترض أن تكون مؤقتة، فهناك احتمال أنه إذا تم رفعها، فقد نرى الكمية المعتادة من التغريدات في نتائج بحث Google في المستقبل.

ونتائج بحث Google ليست الشيء الوحيد الذي تم تغييره جذريًا من خلال التغييرات الأخيرة في Twitter: لقد تم كسر TweetDeck للكثيرين لأنه أزال واجهات برمجة التطبيقات القديمة، لذلك أطلقت الشركة على عجل TweetDeck "الجديد" وتخطط لترحيل الجميع.

والتطبيق المحبوب من قبل العديد من مستخدمي Twitter المحترفين، سيكون متاحًا أيضًا فقط كميزة Twitter Blue تبدأ في غضون 30 يومًا.