شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى من المستخدمين بعد الحد من عدد التغريدات: لا نرى إلا تويتات إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل مستخدمو TweetDeck إلى Twitter لمشاركة غضبهم، حيث نشر أحدهم بسخرية "شكرًا على التغريدة" مع لقطة لواجهة التطبيق المعطلة، وادعى شخص آخر أن العمود الوحيد الذي يعمل معهم على TweetDeck هو تغريدات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدث ذلك بعد خطط ماسك للحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها على المنصة إذا لم يتم تسجيلهم في خدمة الاشتراك المدفوعة من Twitter.

وكان تم الحصول على TweetDeck بواسطة Twitter مقابل 40 مليون دولار في عام 2011 بعد تشغيله كتطبيق مستقل خاص به.

وهو يتألف من سلسلة من الأعمدة القابلة للتخصيص، والتي يمكن إعدادها لعرض الجدول الزمني للمستخدم على Twitter أو الإشارات أو الرسائل المباشرة أو علامات التصنيف أو حتى جميع التغريدات بواسطة مستخدم واحد.

تم تصميم TweetDeck لسطح المكتب وعادةً ما يعرض العديد من التغريدات على الشاشة في وقت واحد، عادةً 20 أو أكثر، لذا فمن المحتمل أن تكون المشاكل مرتبطة بإجراءات ماسك الجديدة للحد من كمية التغريدات التي يمكن للأشخاص رؤيتها إذا كانوا لا يدفعون مقابل تويتر.

تساءل أحد المستخدمين عما إذا كان إيلون عطل TweetDeck والذي لم يعد يجعل Twitter "مكانًا للأخبار العاجلة".

وتابعوا: "سأدفع بالفعل مقابل علامة زرقاء غبية إذا منحت الوصول إلى TweetDeck."

وسأل آخر: "هل دمر ماسك #Tweetdeck؟"

نشر شخص آخر لديه مشكلات، لقطة شاشة من TweetDeck، تظهر فقط تغريدات ماسك، نشر ذلك مع التسمية التوضيحية: `` أحد أعمدة Tweetdeck يعمل الآن. واحد فقط. خمن أي واحد؟