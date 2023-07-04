شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعداد بأيفون يسمح لأى شخص بالوصول إلى هاتفك أثناء نومك.. كيف تمنعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل أن أي شخص يمكنه فتح هاتفك دون علمك أثناء نومك، إذا كان جهاز iPhone حديثا نسبيًا، فمن الممكن استخدام معرف الوجه Face ID من Apple لفتح هاتفك، حيث تلتقط كاميرا TrueDepth بهاتفك بيانات وجه دقيقة من خلال تحليل آلاف النقاط غير المرئية، فهو يرسم كل منحنياتك وتجاعيدك ويخزن تلك البيانات كمفتاح لفتح هاتفك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتكيف Face ID تلقائيًا مع التغييرات في مظهرك، مثل وضع المكياج أو نمو شعر الوجه أو حتى ارتداء قناع الوجه.

إذا كان هناك تغيير أكثر أهمية في مظهرك، مثل حلاقة اللحية، فإن Face ID يؤكد هويتك باستخدام رمز المرور الخاص بك قبل تحديث بيانات وجهك.

هذه التقنية مبتكرة للغاية وتعمل مع القبعات والأوشحة والنظارات والعدسات اللاصقة والنظارات الشمسية. كما أنه من المخاوف الشائعة أن يمسك شخص ما هاتفك بوجهك أثناء نومك لإلغاء قفله.





تحقق من الإعدادات الخاصة بك

تكبير النص على شاشتك أو جعل الهاتف يملي ما يظهر على الشاشة، تساعدك AssistiveTouch على استخدام iPhone إذا كنت تواجه صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار.

هذه أدوات أساسية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، لكن إعدادًا واحدًا قد يعرض أمنك للخطر. وهو Face ID الذى يحتوى على ميزة إمكانية الوصول لدعم الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية، فباستخدام هذا الإعداد، لن تحتاج إلى فتح عينيك لفتح هاتفك.

بينما يحتاج بعض الأشخاص إلى هذا، يجب ألا تستخدمه إذا لم تضعف رؤيتك، هنا مكان العثور عليه:

● انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> معرف الوجه والانتباه.

يجب أن تتحكم في هذا الإعداد افتراضيًا، حتى تمنع أي شخص من إمكانية الوصول إلى هاتفك وإلغاء قفله أثناء النوم.