تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف iQOO Neo 7 Pro برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO اليوم رسمياً عن هاتف iQOO Neo 7 Pro الذي يأتي بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 120W، ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

يتميز هاتف iQOO Neo 7 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض Full HD+، وسطوع 1300 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتعتيم PWM 2160 Hz، وتدعم أيضاً محتوى HDR10+.

أيضاً ينطلق هاتف Neo 7 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم vivo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة Samsung GN5 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

كما ينطلق iQOO Neo 7 Pro بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Funtouch 13، وقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W لشحن البطارية من صفر إلى نسبة 50% خلال 8 دقائق.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باللون البرتقالي بتصميم جلدي، واللون الأزرق بتصميم من البلاستيك، على أن ينطلق النموذج الرئيسي بسعر 425 دولار للأسواق، كما يتوفر للشراء بدءاً من 15 من يوليو.

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