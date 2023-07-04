تكنولوجيا: Meta تطلق “Threads” لمنافسة تويتر هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Meta في 6 من شهر يوليو الجاري لإطلاق تطبيق “Threads” الذي يأتي بتجربة تحاكي تطبيق تويتر.

انطلق في متجر التطبيقات أحدث تطبيقات التواصل الإجتماعي “Threads”، والذي يتوفر للطلب المسبق الآن قبل إنطلاقه بشكل رسمي في 6 من يوليو.

كما يظهر التطبيق في قوائم متجر جوجل بلاي إستعداداً لإطلاق التطبيق على منصة الأندوريد، من جانب أخر تتوفر صفحة على شبكة الإنترنت لتطبيق “Threads” المرتقب دون أي تفاصيل أو صفحة للتسجيل.

ومن المقرر أن يأتي تطبيق “Threads” بتجربة للتواصل الإجتماعي على غرار تطبيق تويتر، أيضاً يتطلب التسجيل في التطبيق عبر حساب Instagram ليتم نقل اسم المستخدم والمتابعين بشكل تلقائي للتطبيق الجديد.

أيضاً يتميز التطبيق بواجهة تحاكي تطبيق Instagram، على أن يدعم النشر والتعليقات، والإعجاب وإعادة نشر المحتوى، كما سيدعم مشاركة محتوى لجذب المستخدمين.

كما سيتاح للمستخدمين إضافة صور إلى المنشورات في التطبيق، على أن يرتكز التطبيق على بروتوكول ActivityPub.

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