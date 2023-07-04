شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث سياسة الخصوصية باستخدام البيانات العامة فى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
كما ذكرت أنه يمكنها استخدام المعلومات المتاحة للجمهور ليس فقط لبناء الميزات ، ولكن المنتجات الكاملة مثل "Google Translate و Bard و Cloud AI." من خلال تحديث سياستها ، فإنها تتيح للأشخاص معرفة وتوضيح أن أي شيء ينشرونه علنًا عبر الإنترنت يمكن استخدامه لتدريب Bard وإصداراتها المستقبلية وأي منتج آخر من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تطورها Google.
وسلطت شركة التكنولوجيا العملاقة الضوء على التغييرات التي طرأت على سياسة الخصوصية الخاصة بها في أرشيفها .
وأثار النقاد مخاوف بشأن استخدام الشركات للمعلومات المنشورة على الإنترنت لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
واتخذ مالكو مواقع الويب التي يمكن اعتبارها ساحات عامة في العصر الرقمي أيضًا خطوات لمنع الطفرة التوليدية للذكاء الاصطناعي أو الاستفادة منها.
وبدأ Reddit في فرض رسوم على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به ، مما أدى إلى إغلاق عملاء الجهات الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه ، وضع Twitter قيودًا على عدد التغريدات التي يراها المستخدم يوميًا "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات و التلاعب بالنظام.
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