شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: رقائق إنتل أعاقت جهاز MacBook Air مقاس 15بوصة من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة من Apple هو كمبيوتر محمول جيد بشكل مدهش، وقد يجعلك استقباله الإيجابي تتساءل لماذا لم تطلقه Apple في وقت قريب، ولقد حصلنا للتو على الإجابة من Apple نفسها، واتضح أن الخطأ يقع على ما يبدو في Intel، وفقا لتقرير digitartlend.

وتم الكشف عن هذه المعلومة المثيرة للاهتمام من قبل Laura Metz، مديرة تسويق المنتجات في Apple ، وتوماس تان من فريق تسويق منتجات المؤسسة في Apple، في حديثه إلى Inc، وأوضح الزوج أن Apple silicon كان القوة الدافعة في إنشاء جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة.

وأوضح ميتز لشركة إنك: "عندما بدأنا العمل، أردنا صنع جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة ، ولكن عندما تفكر في الشكل الذي كانت تبدو عليه التصميمات سابقًا، فإنها لم تنجح. لم يقل لنا "الهواء".

بعبارة أخرى، لم تستطع رقائق Intel الموجودة في طرز MacBook Air السابقة التعامل مع ما تريده Apple من إصدار أكبر من الكمبيوتر المحمول، بالنظر إلى مدى رقة النماذج الجديدة بشكل لا يصدق، ومقدار التبريد المطلوب لرقائق Intel السابقة، فهذا أمر منطقي.

ثم تابع ميتز: "فقط مع Apple Silicon تمكنا من الحصول على جميع المكونات الصحيحة لجلب تلك الشاشة الأكبر إلى جانب عمر البطارية والأداء الذي يتوقعه المستخدمون من MacBook Air."

إنها نقطة مثيرة للاهتمام، لأننا رأينا في السنوات الأخيرة أن شركة Apple بدأت في تصميم منتجاتها حول رقائق السيليكون من Apple من الداخل. لقد رأينا ذلك مع جهاز iMac مقاس 24 بوصة، والذي كان أرق بكثير من سابقه المعتمد على Intel، وقد رأينا ذلك في جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة، والذي يستخدم شريحة Apple عالية الكفاءة بحيث لا يحتاج إلى مروحة (وهذا ينطبق أيضًا على طراز 15 بوصة).

وتشير مقابلة Inc إلى أن جهاز MacBook Air الأكبر كان شائعًا بين مستخدمي الأعمال الذين يقدرون الشاشة الأكبر ولكنهم لا يحتاجون إلى جهاز MacBook Pro الأكثر قوة - والأكثر تكلفة - 16 بوصة و 14 بوصة .

قال تان: "نرى عملاء في صناعات البيع بالتجزئة يستخدمون MacBook Air للاستخدام اليومي ، ونرى ذلك في التصنيع ، ونرى ذلك في مجال الرعاية الصحية".