شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الكشف عن هاتف Pixel 8 Pro من Google فى تسريب النموذج الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع DroidLife أنه ربما تم الكشف عن هاتف Pixel 8 Pro من Google في صور جديدة على Reddit بواسطة شخص مرتبط بـ Google وفقا لتقرير engadget.

ويُظهر الجزء الخلفي مصفوفة كاميرا تشبه البكسل إلى جانب مستشعر درجة حرارة الجسم المشاع، جنبًا إلى جنب مع ملصق يقرأ "للاختبار والتقييم فقط"، وآخر يقرأ "Zuma - B1"، اسم رمزي محتمل لشريحة Tensor G3 الواردة من Google.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الشاشة الأمامية وضع Fastboot الذي يشير إلى 12 جيجا بايت من Samsung LPDDR5 DRAM و 128 جيجا بايت للتخزين و"husky"، وهو الاسم الرمزي الذي تم الكشف عنه سابقًا لـ Pixel 8 Pro.

ومن المفترض أن يحتوي جهاز Pixel 8 Pro على مجموعة كاميرات أكثر قدرة، مع كاميرا رئيسية من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل (MP) تتيح إضاءة أكثر بنسبة 50%، وكاميرا سوني فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل، ويبدو أيضًا أن لديها شاشة مسطحة ، كما يُشاع ، بدلاً من شاشة منحنية مثل طرازي Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro.

ووفقًا لتسريب آخر ، ستحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة (تقريبًا مثل Pixel 7 Pro) ونزولًا متواضعًا من 23 واط إلى 27 واط أقصى سرعة شحن.

وفي سلسلة من المنشورات على Reddit، قال الملصق "annoyingtoread" إنه تلقى "من فريق الجهاز في Google للاختبار"، ثم فكر الشخص في أنه ربما ينبغي عليهم استخدام حساب غير مرغوب فيه، وأجاب أحدهم "يجب عليك فعلاً، مع الأخذ في الاعتبار أنك في هذا الحساب قد طرحت صورًا لنفسك"، وقام الناشر الأصلي بعد ذلك بحذف حسابه.